Alberto Gamero: "No terminamos sufriendo, se hizo un buen partido contra Junior"

Millonarios logró este miércoles en la noche un buen triunfo por 0-1 contra Junior para seguir en carrera en el cuadrangular semifinal de la Liga II-2022. Los dirigidos por Alberto Gamero llegaron a cuatro puntos en el Grupo A, no le perdieron pisada a Santa Fe; el azul hizo un buen planteamiento y le ahogó la fiesta al 'tiburón' en el estadio Metropolitano.

Luego del compromiso en el 'Coloso de la Ciudadela', el timonel samario dio sus impresiones de lo que fue el compromiso frente a los de Julio Comesaño. Alberto Gamero aprovechó la rueda de prensa para felicitar a Juan Pablo Vargas, quien estará en el Mundial de Qatar 2022 con Costa Rica.

"Traje a Vargas (Juan Pablo) a esta rueda de prensa porque quiero darle mis más sinceras felicitaciones, es un representante del fútbol colombiano al Mundial y le quiero dar, como dice uno, la suerte, y muchas bendiciones en ese Mundial", dijo de entrada el estratega de Millonarios.

Sobre su análisis del compromiso frente a Junior, Gamero fue certero en decir que el primer tiempo de los suyos poco le gustó, en el segundo tiempo, mejoraron y eso fue importante para mantener el resultado a su favor.

"Les manifesté a ellos que el primer tiempo no me había gustado, porque Junior nos quitó el balón, nos filtraba balones por la mitad y cuando teníamos el balón lo perdíamos rápido. Nos fuimos ganando porque acertamos en la jugada de gol. En el segundo tiempo, tuvimos mejor posesión, lo manejamos mejor, no regalamos tanto el balón y Junior 'se nos tenía que venir', tuvimos unas 'contras' que pudimos aumentar el marcador. En el segundo nos defendimos bastante bien, lo controlamos, no terminamos sufriendo, creo que hoy (miércoles) se hizo un buen partido y más en el segundo tiempo para quedarnos con los tres puntos", complementó Gamero.

A su vez, el director técnico del conjunto azul de la capital de la República manifestó que hacerse con los tres puntos de este miércoles eran vitales, no sólo porque había ganado Santa Fe al Pereira, en el estadio El Campín.

"Es importante, uno tiene que vivir en el presente, era necesario ganar, más que Santa Fe ganó. Planteamos un partido acorde a lo que habíamos visto, partido de finales. Vi que el grupo estaba tranquilo, manejamos los ritmos y ganamos un buen partido", complementó el samario.

Otras declaraciones

Este 2022, Millonarios ha mostrado buen fútbol tanto de local como de visitante, consigna que les ha servido a los de Alberto Gamero para sacar excelentes resultados.

"Hemos ganado en muchas plazas, este año hemos tenido muchos partidos buenos de visitante, importantes. Este equipo, la idea es nunca cambiar la mentalidad cuando juega de visitante, la mentalidad es que plantemos los partidos igual a donde vayamos, es mirar que el equipo contrario no nos sometan a los que ellos quieran; unos nos han sometido y otros no, por eso hemos sacado buenos partidos de visitante".

Sobre Luis Carlos Ruiz y el cambio

"En el caso de Ruiz venía con una molestia, pero no es una molestia para no jugar, ni entrenar. Pero me pidió el cambio, vamos a mirarlo, tenemos estos cuatro días para recuperarnos y ver qué equipo pondremos".