Alberto Gamero no terminó preocupado: “Tuvimos más aciertos que errores, vamos a ir mejorando”

El técnico samario se estrenó en el banquillo ‘embajador’ y afirmó que uno de los aspectos que más le gustó en el cuadro albiazul fue la pareja de centrales, que estuvo conformada por Luciano Ospina y Juan Pablo Vargas.

Millonarios inició el año igualando 1-1 con América de Cali , en el torneo de preparación que comenzó en Bogotá este domingo.

Publicidad

Una de las caras nuevas que se vieron en el estadio El Campín fue precisamente la de Alberto Gamero, quien se estrenó en el banco albiazul y al final del encuentro aseguró irse conforme con lo mostrado por sus dirigidos.

La Selección Colombia Sub-23 no pudo contra Bolivia: estas fueron las mejores acciones del encuentro

“Hubo momentos en el que pusimos el partido ida y vuelta. El partido tuvo varias facetas. Para ser el primer partido, con una defensa totalmente nueva, tuvimos más aciertos que errores. Tenemos que seguir trabajando. Pensé que a algunos jugadores le iban a costar más, pero en términos generales vamos bien”, afirmó en rueda de prensa.

“Vamos a ir mejorando. Millonarios no es fácil, pero pienso que hoy, a pesar de que tuvimos muchos errores, hubo más cosas buenas. La defensa me gustó bastante. En el segundo tiempo América no tuvo opciones de gol. Pero claro que hay cosas por corregir”, prosiguió.

Publicidad

Sobre los debutantes, Gamero sostuvo que los futbolistas realizaron una buena presentación, más allá de que con el tiempo se deben ir corrigiendo las fallas.

Real Madrid vuelve a ganarle una final al Atlético: victoria 4-1 en penaltis en la Supercopa de España

Publicidad

“Este es el primer partido y yo estoy viendo todas las posibilidades. Me parece que Pereira hizo muy buen partido. Cumplió con las funciones que se le pidieron. Mostró ganas, actitud y por momentos ayudó al equipo cuando se lo necesitó”, aseveró.

“Los debutantes hicieron una muy buena presentación. Perlaza oxigenó al equipo y la pareja de centrales, que nunca habían jugado juntos, me gustó mucho. Mostraron mucha personalidad”, complementó.

Finalmente, el estratega samario señaló que “no queríamos perder en nuestro primer partido. Por nuestra cabeza no pasaba que nuestros hinchas salieran tristes del estadio. Empatamos el partido y por poco lo ganamos”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.