Alberto Gamero: “Nos llevamos un punto importante, aunque duele hacer dos goles y no ganar”

Millonarios sacó un valioso empate 2-2 contra Medellín, este sábado, en la fecha 1 de los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano 2023-I. Por eso, Alberto Gamero se mostró tranquilo en rueda de prensa y analizó lo que fue el compromiso en el estadio Atanasio Girardot, en suelo antioqueño.

“En el juego me voy tranquilo porque aquí el partido salió como lo planeamos, lo de buscar el arco contrario, Medellin también lo hizo, y mucho más con el juego directo. Pero supimos controlar eso y tuvimos el balón en espacios donde DIM nos podía dar esos espacios. Nos sorprendió un poco cuando nos sale en el tres al fondo de ellos, pero reubicamos rápido y los vigilamos bien con la presión alta”, afirmó el técnico samario.

Seguido a eso, Alberto Gamero confesó que pensó en llevarse la victoria de visitante, y mucho más tras lograr marcar dos goles en el Atanasio.

“Hacer dos goles de vistante e irse con un punto duele, pero corregiremos la pelota quieta porque ellos tiran muchos centros, aunque también hubo varios que controlamos bien”, agregó el estratega de Millonarios.

Ahora, los 'embajadores' se prepararán para el duelo frente al Boyacá Chicó, en El Campín, en la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano 2023-I.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero en rueda de prensa:

*Un rival difícil

“Fue un partido de ida y vuelta, después nos defendimos mejor y nos llevamos un punto importante que ayuda a suamr en estos cuadrangulares”.

*Hay que valorar el resultado

“Primero el partido de hoy, un duelo intenso, los cambios oxigenaron al equipo. Hubo momentos donde Medellín nunca nos sacó a un delantero, tuvo mucho juego directo, pero cuando entró Edgar Guerra y Fernando Uribe le dimos aire al equipo. Venir a buscar un punto aquí no es fácil”.

*Beckham David y Luis Paredes

“Muy buen partido, hay algunos partidos que uno dice “cumplió”, pero hicieron buen partido los dos, muchas veces uno por estadística se da cuenta que Paredes tuvo dos o tres opciones, que Beckham hizo gol y tuvo más. El año pasado terminamos jugando con Andrés Gomez y Daniel Ruiz, por lo que debemos respaldarlos a ellos dos. Respondieron a la expectativa y están rodeados por compañeros que les hablan, los protegen y se sienten seguros”.

*Sebastián Botero, el DT del Medellín

“Del profe Botero no me sorprende, me gusta la idea que tiene, de un fútbol ofensivo, vertical y por momentos con posesión de balón y de encontrar variantes”.