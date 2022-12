Alberto Gamero: “Nos llevamos un punto merecido, lo importante es que sumamos”

El entrenador de Millonarios valoró el empate 1-1 con Cúcuta, este jueves, aunque aclaró que pudieron conseguir la victoria porque crearon muchas oportunidades de gol.

Alberto Gamero se fue conforme del estadio General Santander, luego de la igualdad a un gol entre Millonarios y Cúcuta.

“Me parece que fue un partido con mucha concentración, de mucha posesión, y durante el partido no sufrimos, solo de pronto en las pelotas quietas. Tuvimos llegadas, el problema no es el gol, es que nosotros pudimos aumentar el marcador, me voy tranquilo porque hoy hubo cosas diferentes”, señaló el técnico samario.

Además, Gamero dijo que “nos llevamos un punto muy merecido, porque vinimos a buscar el partido, lo importante es que sumamos”.

De igual manera, a la rueda de prensa asistió Jhon Duque, quien también analizó lo que dejó el empate con el Cúcuta.

“Después del 1-1 las opciones fueron de Millonarios, no creo que estuviéramos quedados físicamente. Este equipo quiere estar arriba en el marcador y luchamos hasta el último minuto”, destacó el mediocampista.

