Alberto Gamero: "Nunca me he creído el mejor DT, pero por lo que pasa en Millonarios no soy el peor"

Nuevamente, los hinchas de Millonarios que desafiaron el frío de Bogotá para llegar a las tribunas del estadio El Campín se fueron con la cabeza gacha y en medio del aburrimiento. Y todo porque este miércoles se presentó una nueva caída, frente al Medellín, por un marcador de 1-2. Así, los 'embajadores' quedaron de octavos y deberán confirmar su paso a la siguiente fase en el duelo de visita a Alianza Petrolera y el rojo de Antioquia llegó a los 32 puntos, asegurando su clasificación al grupo de los ocho mejores de la Liga II 2022 del fútbol colombiano.

Y luego del compromiso, el profesor Alberto Gamero salió a dar la cara en la rueda de prensa, en la que dejó de manifiesto que aún queda un partido para clasificar y que esos 90 minutos en Barrancabermeja serán una final para sus dirigidos.

"Cuando un equipo juega con dos 'nueve' como lo hizo el Medellín hoy (miércoles), la mejor estrategia es controlarlos, que los dos centrales marquen bien y no les den posibilidades. Tuvieron las del gol y nada más, en general creo que lo marcaron en dos 'espabiladas de ojo', el uno hizo el gol y el otro pasegol, en ese pedacito pecamos. En el 1-1 fuimos ambiciosos, quisimos buscar el 2-1 y nos cogen mal parados. Qué decirle a la afición, que nos queda un partido para clasificar", dijo de entrada el timonel samario a los medios de comunicación.

Pese a la derrota con Medellín, Gamero confía en su grupo de jugadores y sabe que aún dependen de sí mismos para lograr la ansiada clasificación, a las finales del rentado nacional.

"En ningún momento he dicho que me esperen a este partido para ganarlo, he dicho que nos queda un partido con posibilidades de clasificar, nos queda un partido. Si después del domingo no tenemos argumentos para clasificar, miraremos, pero tenemos una posibilidad".

Más declaraciones de Alberto Gamero

"No fuimos inferiores a un buen rival como Medellín, fue un partido mano a mano, ellos aprovecharon las opciones y fueron más contundentes. No todos es malo, nosotros llevamos ocho fechas sin ganar y todavía tenemos posibilidades de clasificar, quiere decir que algo bueno habíamos hecho y perdimos ese rumbo, tenemos un partido por delante, una final de Copa por delante, es tratar de buscar no caer nuevamente en esa incertidumbre y buscar la clasificación".

"Como cabeza visible de este grupo, estoy fuerte porque aquí en Colombia nunca me he creído el mejor técnico, hoy tampoco soy el peor y una de las cosas que le he manifestado a mi grupo es que este grupo trabaja y merece cosas buenas y tenemos el día domingo para buscar la clasificación. Dependemos de nosotros, estoy fuerte, vamos a buscar esa clasificación".