Alberto Gamero: "Para nadie es un secreto que para Copa Libertadores nos faltan jugadores maduros"

Millonarios vive un presente 'dulce', el título de la Copa Colombia frente a Junior de Barranquilla le dio nuevas alas a los dirigidos por Alberto Gamero, que ahora se enfocan en la segunda fecha de los cuadrangulares finales. En el primer juego de las 'semis' de la Liga II-2022, por el grupo A, el 'embajador' sumó un punto frente a su rival de patio: Santa Fe, el pasado domingo.

El timonel samario analizó el presente de su plantilla luego del 1-1 frente a los 'cardenales'. En charla con el programa, 'Equipo F', de 'Espn', Gamero dio sus impresiones del juego contra los dirigidos por Alfredo Arias.

"Después del título no era fácil, los jugadores queríamos ese título, pero había mucha incertidumbre hacia el partido del domingo, después de un juego vibrante contra el Junior, y más si el equipo iba a responder en la parte física y futbolística. Pero salí feliz, contento; la memoria que tuvieron contra el Junior, la tuvieron contra Santa Fe; fue un partido bien jugado, los muchachos salieron a buscar el partido, el penalti fue una jugada muy fortuita. Quedé contento con lo que hicieron", manifestó de entrada Alberto Gamero.

Cuando fue consultado del por qué Millonarios puso a sufrir a sus hinchas en los últimos duelos del 'todos contra todos', que incluso logró su clasificación en la fecha decisiva, Gamero fue tajante al responder lo siguiente: "Contesto la pregunta con una pregunta, yo quiero que me digan en qué partido de los ocho que no ganamos, el rival nos superó. Cada cual sale a ganar con sus argumentos, a pesar de que el equipo no estaba jugando como en fechas anteriores, estaba haciendo cosas buenas. Yo les decía a ellos que jugando mal, los equipos ganan, y jugando bien, también pierden. El fútbol es hacer un gol más que el oponente, así se describe el fútbol".

La actualidad de la plantilla, de jugadores como Daniel Ruiz y Carlos Gómez

Alberto Gamero también tuvo palabras para dos de los baluartes del cuadro azul de la capital de la República, como es el caso de Daniel Ruiz y de Carlos Andrés Gómez.

No hubo tiempo de festejar, al día siguiente tocó preparar el partido contra Santa Fe. Lo que pasa es que a Daniel (Ruiz) cuando no se le ve haciendo el túnel y eso, pero el partido contra Santa Fe, Junior y Petrolera, ellos han hecho partidos muy buenos. Cuando no tienen la pelota, hacen un trabajo muy colectivo. Gómez ha tenido dos opciones de gol y las ha dilapidado, el mismo Ruiz, pero eso es lo que uno les pide, que creen en la ofensiva".

El Millonarios de antes o el de ahora...

"No hemos sido el equipo que éramos en las primeras fechas, el ser humano tiene que superarse, perdimos un poquito de claridad y volumen de lo que veníamos haciendo".

Millonarios comparte el grupo A junto a Santa Fe, Junior y Pereira, sobre las cuentas que hace para llegar a la final, Gamero sostuvo que "no es ganar todo de aquí en adelante, si lo pudiéramos hacer, sería lo mejor. Contra Santa Fe es el último partido, uno de los dos va a necesitar los puntos, algo de lo que estamos mirando es que con 12 puntos. Hay que mirar cómo hacerlos, Junior y Pereira vienen a jugar acá".

Hay equipo para jugar la Copa Libertadores del 2023

"La Copa Libertadores es un evento competitivo y más importante, este equipo tiene un trabajo acumulado para hacer una buena Libertadores, aspiramos a pasar la fase de grupos, pero para nadie es un secreto que faltan jugadores, jugadores maduros. Trabajo hay, pero se necesitarían jugadores que vengan a reforzar esta institución".

La ausencia de Juan Pablo Vargas en el partido contra Junior

"En esa posición tenemos a Vanegas y a Cuenú, lo que veo diferente es que ellos son zurdos. pero ellos las veces que han estado, han cumplido".



¿Cómo ve a los otros equipos?

"Esos equipos están fuertes porque han entendido una idea del técnico, el equipo de Leonel Álvarez (Águilas Doradas), de Flabio Torres (Pasto) y de Restrepo (Pereira) son equipos fuertes, que están alegres, ilusionados y cuando las cosas salen, salen y les están saliendo".