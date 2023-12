Alberto Gamero: "Nos vamos con las 'botas' puestas; no es lo mismo perder por un gol, que por cinco"

Minutos después de caer frente al América por 1-0 en el Pascual Guerrero, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, habló ante los medios de comunicación y afirmó sentirse contento y tranquilo con su grupo, que compitió hasta el final y se despide con las ‘botas’ puestas.

Enfatizando en que se jugó un duelo parejo, donde cualquiera pudo haber ganado, el entrenador samario aplaudió a sus futbolistas, quienes tuvieron con qué llevarse los tres puntos en condición de visitantes: “Se puede decir que el partido fue de ida y vuelta, vinimos a buscar un resultado. América por momentos nos cogió el balón nos atacó, pero nosotros también lo hicimos”.

“Esto es fútbol y América hizo uno que es para ganar el partido, pero nosotros también tuvimos opciones, teníamos que ir a ganar el partido y salimos con la misma idea. Al final jugamos con un solo mediocentro, dos extremos y dos puntas, buscamos por donde más se podía, hicimos variantes para por lo menos empatar y dejar el grupo con posibilidades, pero no pudimos”, complementó Alberto Gamero en rueda de prensa.

Sumado a eso, el estratega ‘embajador’ destacó que este 2023 es para destacar, teniendo en cuenta que hay cosas positivas para analizar en materia deportiva: “Todos queremos ganar e ir a la final y desafortunadamente esta vez no nos alcanzó, pero yo estoy muy feliz y orgulloso de este grupo porque hoy por hoy somos los líderes de reclasificación con 92 puntos, tenemos un título para ir a Libertadores y completamos 75 partidos, que los jugamos porque nos los buscamos. Venimos para disputar y jugar finales, como lo hicimos en la Copa y queríamos en Liga”, dijo Gamero, en conferencia.

América y Millonarios se enfrentaron en el Pascual Guerrero, en duelo de los cuadrangulares de la Liga II-2023. @AmericadeCali

Publicidad

*Otras declaraciones:

Sus sensaciones…

“Yo me voy tranquilo con este grupo, perdimos un partido con las ‘botas’ puestas, intentando por lo menos igualar, pero América hizo un buen trabajo, marcó el gol y supo defenderlo”.

El 2024 para Millonarios…

“Sería irrespetuoso hablar de contrataciones para el 2024, nos queda un partido y vamos a salir a buscarlo y a ganar. Después del duelo con Nacional nos sentaremos con los directivos. Vamos a tratar de terminar bien el miércoles y ver las correcciones a hacer”.

Publicidad

Este Millonarios tiene futuro…

“No todo es malo, hay muchas cosas buenas. Siempre se piensa que el equipo que queda campeón el primer semestre, el segundo es de transición y nosotros no lo tomamos así, nosotros lo tomamos con la mayor seriedad de caso y competir para ir a la final. Nos faltó un gol para prorrogar el grupo hasta el miércoles, pero competimos. Salimos eliminados con dignidad, no vi un equipo casado; buscamos el empate”.

Los cambios…

“Yo siempre he dicho que los que están tienen ritmo y vivencia de lo que están haciendo, no siempre un partido cuando se va perdiendo hay que hacer cambios, los que hice fueron netamente ofensivos. No es lo mismo perder por un gol, a hacerlo por dos, tres cuatro o cinco goles”.