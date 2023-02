Alberto Gamero: "Perdimos el partido porque Once Caldas tiene un goleador como Dayro Moreno"

Este domingo Millonarios tuvo su tercera salida en el fútbol colombiano. El equipo dirigido por Alberto Gamero tuvo que visitar al Once Caldas, que viene necesitado de victorias ante el complicado panorama de resultados que atraviesa. Si bien el conjunto 'embajador' buscaba la victoria, se encontró con una gran actuación de Dayro Moreno que marcó un nuevo gol con el 'blanco blanco' y llegó a la cifra de 200 goles en la liga colombiana.

Más allá del resultado, el estratega samario, que presentó un equipo alterno pensando en el encuentro de Copa Libertadores que tendrá el próximo jueves, compareció ante la prensa para hablar de lo sucedido en el estadio Palo Grande de Manizales.

“Veíamos que cuando comenzó el partido Once Caldas nos puso un rombo en la mitad y ahí nos generaba posibilidades de llegada. Nosotros teníamos un esquema 2-1, ellos un 3-1 y ahí nos quitaron el balón, y por ahí nos intentaban penetrar. Después del gol, en una jugada de descuido nuestra, y cuando hicimos el rombo me parece que emparejamos un poco más el partido. Para el segundo tiempo me parece que el juego lo pusimos mano a mano, no tanto de ida y vuelta, porque Once Caldas en el segundo tiempo no llegó mucho y nosotros tuvimos algunas aproximaciones", expresó de entrada con respecto a la lectura del compromiso.

Publicidad

Por otro lado, se refirió al equipo que paró para esta sexta jornada del rentado local, “jugamos bien pese a que fue un equipo nuevo porque es la primera vez que juegan juntos y ni en los entrenamientos habían hecho un partido así. Me voy con la tranquilidad de que ahí tenemos opciones, pero se va uno triste por el resultado. Hay donde escoger, también hay cosas por corregir, es claro, pero también hay muchas cosas que nos darán para el futuro de este equipo”.

Para concluir habló de lo que le gustó y lo que hay por corregir, “no me gustó lo que fue la equivocación del gol porque lo habíamos practicado, la habíamos visto en video que el carrilero de Once Caldas y nos entró Marlon Piedrahita solo para un centro y ahí perdimos la marca de Dayro Moreno. Pero me gustó mucho que el equipo no perdió lo que estamos haciendo, como la posesión de balón que la tuvimos más elevada, el equipo no jugó al pelotazo, el equipo en todo momento tuvo presión alta y no perdió la esencia de lo que venimos haciendo, cuando uno pierde un partido uno busca errores, pero me encantó este equipo, nos faltó cositas, pero eso es normal. Me gustó también que mostraron carácter. Perdimos el partido porque Once Caldas tiene un goleador y ese no se puede espabilar".