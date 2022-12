Alberto Gamero pidió por el VAR: “¿No se podía tener en el clásico contra Santa Fe?”

El técnico de Millonarios, además, reconoció la labor de sus dirigidos en el clásico frente a Santa Fe, en El Campín, e invitó a la afición a que crea en el equipo ‘embajador’.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, dijo este martes en rueda de prensa, tras la igualdad sin goles frente a Santa Fe, que para él habría sido bueno que el partido contara con el VAR.

Gamero aclaró que no fue una crítica contra la Dimayor e indicó que desconoce si movilizar los equipos de una ciudad a otra representa un costo alto, pero vio importante que si no hay más partidos, se pueda contar con esta herramienta.

“El VAR se usó en Tunja, el sábado. Me pregunto, ¿no se podían traer las herramientas para tenerlo esta noche? No sé si el traslado de esa maquinaria de una ciudad a otra es complicado, pero si no hay partidos a la misma hora, ¿por qué no se usa el VAR?”, aseguró el DT.

Cabe recordar que en el minuto 36 de la primera parte hubo una mano polémica en el área de Santa Fe del futbolista Kelvin Osorio, que el juez Carlos Betancur no consideró pena máxima.

De otra parte, el samario reconoció la labor de sus dirigidos y analizó el juego de los azules, que desde el primer minuto fueron en busca del resultado frente a su rival de patio.

“Entramos a ganar el partido y en el fútbol están estos resultados. Seis puntos y un partido menos, nos vamos a aferrar a eso. El equipo me demostró que tiene condiciones y trabajos para pelear, no vamos a bajar los brazos. Falta mucho camino por recorrer”, aseveró.

“A este grupo lo que hay que darle es trabajo, tareas, no vamos a darle estrés. Este grupo trabaja, pero estamos en pro de sacar esta institución adelante. Lo que mostraron los jugadores frente a un rival como Santa Fe, nos ilusiona. Corregimos muchas cosas y vamos a seguir corrigiendo”, agregó

Con respecto al respaldo de los directivos, el timonel azul expresó que son conscientes del proceso que lleva el equipo y de la mejoría que han mostrado en los partidos.

“Con los directivos hablo en todo momento, ellos están conscientes de la situación en la que estamos, pero también están entendiendo lo que el equipo está haciendo. Queremos estabilizar y fortalecer el grupo. El primer objetivo es clasificar”, manifestó.

Por último, Alberto Gamero les dejó un mensaje a la numerosa afición de Millonarios, que se preocupa por la posición en la que se encuentra el equipo en la tabla.

“El mensaje a la afición es que crea. Tienen al mando a una persona que quiere esta institución, que sabe lo que es Millonarios, y por eso el día a día con mis jugadores es fuerte, es duro. Que tengamos paciencia”, concluyó.

