Alberto Gamero: “Pido disculpas a los hinchas por lo que pasó y asumo la responsabilidad”

El entrenador de Millonarios habló en rueda de prensa luego de la dura derrota por 4-1 a manos de Jaguares, este domingo, por la fecha 4 de la liga colombiana.

Alberto Gamero se mostró dolido, pero valoró el primer tiempo que tuvo Millonarios, a pesar de la caída 4-1 con Jaguares.

“Me parece que el partido tuvo dos facetas, un buen primer tiempo de nosotros con el que teníamos que ganar, y un segundo tiempo de ellos, donde nos quitaron el balón, hicieron un buen uso y en dos o tres contras nos cogieron mal parados y ya cuando nos hicieron el segundo, vi que el equipo se desperó más”, analizó el técnico del conjunto capitalino.

Además, Gamero señaló que fue una derrota que golpeó a sus dirigidos y de paso le pidió disculpas a los hinchas de Millonarios.

“Esto es el fútbol, estoy dolido por como están los jugadores. Es un resultado duro para nosotros, me quedo con el Millonarios del primer tiempo y pido disculpas a los hinchas por lo que pasó hoy”, agregó.

Por último, al ser preguntado por si creía que en el club le respetarían su proceso en el equipo, fue directo al responder que: “Yo soy el primer autocritico del equipo, conmigo mismo, yo sé cuando las cosas van mal y cuando van bien. El puntaje no me amerita, pero yo se qué tengo con Millonarios, esto no es de la noche a la mañana, aunque sé que esto va ligado a los resultados. La cabeza mía esta tranquila y asumo toda la responsabilidad”.

Por otra parte, el capitán y mediocampista de Millonarios, Jhon Duque, también asistió a la rueda de prensa y analizó lo que dejó la derrota:

“Asumir la responsabilidad, no hay excusas de cansancio, nos preguntaron antes del partido quien no estaba apto para jugar y todos asumimos esa responsabilidad. Fue un gope duro, nos vamos muy tristes, nos disculpamos con la afición”.