Alberto Gamero: “Pido que me esperen hasta noviembre, si no soy campeón y me toca irme, me voy”

Millonarios goza de un buen presente en la liga y en la copa del fútbol colombiano, pero en la afición del equipo ‘embajador’ están anhelando que los títulos lleguen. Por eso, Alberto Gamero se refirió al proceso que lleva y dejó una contundente respuesta, este viernes.

“No me molesta, yo lo que les pido a ustedes (prensa) y a la afición que me esperen hasta noviembre, si no soy campeón y me toca irme, me voy. Pero es que todo el año con la misma pregunta. Uno no se puede matricular en un puesto, sino que me desespera contestar lo mismo”, afirmó.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero en rueda de prensa:

*Hay que seguir mejorando

“Se sigue haciendo repeticiones, esto es así, hay veces que nos equivocamos. A veces salen bien las cosas, el hecho que hay cosas que salen bien hay que repetir y corregir también”.

*Cansancio y rotaciones

“Cansancio hay, pero la idea es no hacer tantos cambios, luego de Cortuluá tenemos una semana larga, pero claro hay jugadores que les cuesta más que otros. Estamos evitando lesiones, queremos que el equipo esté entero, de pronto serán uno, dos o por mucho tres cambios, pero no saldremos mucho de lo que venimos haciendo”.

*En la búsqueda del título

“En el día a día me preocupo que el equipo siempre sea mejor, Dios quiera que se nos de, estamos en pro de eso, no pondré esta tensión de que si no es campeón no sirve de nada, yo si digo eso. El día que no somos campeones y tengo que irme por lo que estoy haciendo me voy tranquilo, pero acá es pensar en lo que se está haciendo. Nadie programa un equipo para no ser campeón. Muchas veces el campeón no es el mejor. Estamos tranquilos, estamos en la búsqueda, queremos títulos, yo quiero un titulo. Soy la primera persona que quiere un titulo con Millonarios”.

*Enfocados en el día a día

“Estamos con los pies sobre la tierra, dicen que estamos de primeros, no estamos pendiente a eso, ni al invicto, ni lo que ganamos acá, estamos es pendiente en mejorar día a día”.

*Su rival, el Cortuluá

“Es un equipo alegre, físico, que por momentos te elabora, pero también te hacen transiciones rápidas. Tienen dos jugadores en la mitad de cancha muy buenos”.