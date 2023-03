Alberto Gamero: "Por lo que fue el contexto del partido, el empate fue justo para los dos"

Millonarios empató en la noche de este miércoles en su visita al Deportes Tolima en juego pendiente de la cuarta jornada de la Liga I-2023. El azul de la capital manejó la posesión del balón en el primer tiempo, pero en el segundo, el rival lo echó atrás y lograr igualar el tablero 1-1. Tras el partido en el Manuel Murillo Toro, el DT del azul capitalino, Alberto Gamero, dio su balance del juego y el desempeño de los suyos.

"Fue un partido de mucho ritmo, afortunadamente pitó el mejor árbitro del país que es Roldán, me parece que le dio ritmo al partido y se prestó para eso. Sabíamos que el partido iba a ser así, intentamos tener posesión del balón, pero cuando lo perdiéramos, sabíamos que Tolima nos iba a jugar a la contra, a velocidad porque tiene. Se tornó el partido así, con mucho choque, pero sin falta como lo hacía el árbitro, fue un partido de ida y vuelta en el primer tiempo; y en el segundo tiempo, Tolima nos obligó a meternos atrás, a defendernos y por momentos lo hicimos bien. Pero fue un partido donde los dos equipo buscaron el resultado, por lo que fue el contexto del partido, el empate fue justo para los dos", dijo de entrada el estratega samario.

El director técnico de Millonarios continuó haciendo el balance del juego frente a los 'pijaos', que lucharon hasta el final por lograr la paridad.

"Pienso que hoy (miércoles) repartimos la posesión, en el primer tiempo tuvimos posesiones largas y tuvimos el balón la mayor parte del partido, en el segundo tiempo la tuvo Tolima. Cuando un equipo va perdiendo esa camiseta de pronto la tratan de sobreponernos y nosotros nos defendimos. En otros partidos hemos llegado siete veces y no hemos hecho un gol, hoy (miércoles) tuvimos efectividad, llegamos dos veces e hicimos un gol. El fútbol dice que es hacer un gol más que el oponente no tenerla más que el contrario, nos gusta tenerla pero encontramos a un buen Tolima", aseveró Gamero.

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

*La intensidad del juego

"Es buena la intensidad, con Roldán los juegos van a ser así y otros árbitros que le están poniendo ese ingrediente al fútbol de no pitar tanto y apurar a los arqueros, hubo intensidad y eso me gustó del partido. Lo que hizo Hernán fue algo que se veía venir, pero el gol fue en falta leve, pero fue gol. A nosotros a defender el resultado y ellos a buscar el empate, pero como lo dije el empate fue justo para los dos".

"A veces los partidos con poco ataque lo ganas y con mucho ataque no lo ganas, Hoy (miércoles) era un partido de visitante y contra un equipo, que entre comillas, tenía más necesidad de ganar el partido. Nosotros ganar para clasificar rápido y ellos para acercarse, cuando nos defendimos fue cuando el rival nos presionó. La misma idea la teníamos, pero nos faltó profundidad. En términos generales el partido me gustó ante un gran equipo como Tolima, me voy feliz".

*El juego de Leonardo Castro

"Lo de 'Leo' es algo que nosotros mismos nos sorprende, porque viene de una para de casi 10 días, entrenó antier y ayer, vino a jugar e hizo un desgaste. Era lo que queríamos es que tuviera fútbol, duró 75 y fue gratificante, lo que menos queríamos era otra molestia más. Estuvo bien ante dos grandes centrales como Quiñones y Angulo y eso para nosotros es tranquilidad".