Alberto Gamero: "Preocupación, desazón, tristeza, tengo de todo; el rival nos superó en 15 minutos"

"Estamos muy apenados con la afición y se los dije a los muchachos, pena y vergüenza por lo que pasó. Era un partido manejado y un partido donde no veíamos, de pronto, por dónde nos podían voltear el marcador, en espabilar tú te pasan cosas y nos hacen los goles muy seguidos y no encontramos la reacción después del 3-2", esas fueron las palabras que dijo de entrada este miércoles en la rueda de prensa Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, luego de perder frente a Santa Fe el clásico bogotano en menos de 15 minutos.

Sobre cómo se encontraba el camerino por la dura derrota en lo minutos finales en el escenario bogotano, el estratega samario fue enfático en decir que "hay tristeza, mucha desazón, en cabeza de ellos pedirles disculpas a nuestra afición que vino, no queríamos salir con este resultado".

Millonarios ha venido de capa caída en las últimas fechas, ya que perdió en la final de ida de la Copa Colombia contra Junior por 1-0, luego salió derrotado 1-0 por La Equidad y no pasó del empate 2-2 con América. Las críticas han empezado a surtir efecto, porque los errores son puntuales, ante eso Gamero sostuvo.

"Se los dije a ellos en el camerino, tenemos que aceptar muchas críticas, vamos, a lo mejor, a recibir insultos por la calle. Nos queda esta semana muy dura para nosotros. Hay dos Millonarios diferentes, en el 2-0 estábamos jugando bien, hasta tuvimos para hacer otro, no nos llegaban, ahí es como técnico que empieza a mirar qué millonarios quiero ver y es el del 2-0. Hay dos facetas hoy (miércoles). Las palaras son de preocupación, tristeza, desazón, tengo de todo, porque el rival nos superó en 15 minutos en un duelo de 90", prosiguió un desconcertado Gamero.

Otras declaraciones:

Lo que se tiene que corregir

"Desde mañana tenemos que empezar a hacer fuertes, porque no vamos a dejar esto, no nos vamos a caer, estamos cerca de la clasificar, hay que practicar los errores que tuvimos, si es que estamos nos excediendo mucho. No tengo respuesta ni palabras para decir sobre este partido. Desde mi punto de vista lo que estoy viendo es que muchas veces, así pasó en el partido contra América pudimos hacer el 3-0 y finalizó 2-2, pasó así hoy (miércoles)".

Los cambios:

"Cuando veo que expulsan al de Santa Fe, dijo no iba a atacar más, qué me iba a guardar yo, es muy sencillo, qué pretendía, quemar los últimos cartuchos, me hacen el cuarto o empato el partido, era el bloque ofensivo que buscaba".