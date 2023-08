Alberto Gamero: "Preocupación no hay, aquí hay trabajo, las cosas a veces salen y otras veces no"

Millonarios tuvo un nuevo revés en la Liga del fútbol colombiano II-2023, los dirigidos por Alberto Gamero cayeron 2-0 en su visita a Montería frente a Jaguares, en compromiso válido por la quinta fecha del rentado nacional.

Luego del partido en la capital cordobesa, el DT del azul capitalino dio sus impresiones en conferencia de prensa. Gamero lamentó que sus dirigidos no tuvieran claridad en el ataque y el penalti que no convirtió Leonardo Castro, que fue clave en el resultado final.

"Desde el primer tiempo era un partido que lo teníamos controlado, de pronto con una posición de balón no muy vertical, más para los lados para asegurar el balón, pero nos faltó jugar más vertical en el primer tiempo. En el segundo, los cambios de los dos extremos los teníamos en mente; creo que tuvimos profundidad y llegadas por momentos; me parece que los dos delanteros Uribe y Castro tuvieron chispazos, pero indudablemente que el penalti cambia el partido; el equipo estaba llegando y después no tuvimos más claridad".

Al entrenador samario le consultaron sobre lo que debe mejorar el 'embajador' en las pelotas de costado, ya que por ahí han recibido goles en este semestre.

"La cantidad no, van dos pelotas de costado de dos goles y llevamos cinco partidos. creo que es trabajo hoy (domingo) fue un descuido de un jugador nuestro. El primer tiempo no veía por dónde nos podían hacer gol, nos descuidamos en la marca y no los metieron; es pensar en que no nos hagan tantos goles de costado, lo estamos trabajando", agregó Alberto Gamero.

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

*Hay preocupación en el equipo por la derrota

"Preocupación no hay, aquí hay trabajo, las cosas a veces salen y otras veces no salen; preocupación no tengo. Hoy (domingo) los muchachos estaban jugando un buen primer tiempo y no veía por dónde Jaguares nos podría hacer un gol como tampoco nosotros éramos claros y nos hicieron un gol en tiro de esquina. Tuvimos para el empate de un penalti y no lo hicimos, tuvimos para el empate. Preocupación no hay, cada vez que se empata, se gana o no se gana un partido, al día siguiente lo que hay son deseos de trabajar, mejorar y corregir; tengo una nómina buena, apta y activa para pelear nuevamente".

*Jaguares superó a Millonarios...

"Yo vi a un Millonarios atacando a Jaguares, jugamos en la mitad de la cancha, hoy (domingo) la pérdida no fue cansancio. Nos descuidamos en un tiro de esquina y erramos un penalti; no es cansancio, estos errores que estamos cometiendo vamos a corregirlos, pero yo veo a este equipo dispuesto a pelear y a clasificar nuevamente. Si bien es cierto que Jaguares ganó, no pueden decir que Jaguares superó o lo hizo ver mal a Millonarios, no. Fue un partido de ida y vuelta en el primer tiempo, y en el segundo el contragolpe que nos hicieron en el segundo gol, vi a un equipo corriendo y con la posibilidad de empatar un partido que íbamos perdiendo".