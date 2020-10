Alberto Gamero: "Queda uno aburrido porque Millonarios debió hacerle más goles a Patriotas"

Alberto Gamero reconoció este sábado, tras el triunfo 1-0 de Millonarios sobre Patriotas , que quedó aburrido porque su equipo debió anotarle más goles a su rival, en El Campín.

"Queda uno aburrido, como dice (Juan Camilo) Salazar, porque Millonarios tuvo que haber hecho más goles, pero queda la tranquilidad de que el equipo crea las opciones", aseguró Gamero.

"Fuimos más efectivos, más contundentes, ensanchamos la cancha con Salazar y con Rodríguez. Por momentos lo laterales iban por dentro. Hoy hubo un trabajo, con un equipo serio, que quería ganar y conseguimos los tres puntos", agregó el samario.

Millonarios 1 –Patriotas 0: los pelados le respondieron a Gamero y vencieron al colero, en El Campín

Sobre los aspectos que deben mejorar en la cancha, el timonel de los azules indicó que "la presión alta no la hicimos bien, pero había una generación de juego de ellos que no era peligrosa. Nosotros queremos hacer mejor presión. Me gustó del equipo y al margen de todo, me parece que hicieron un buen trabajo. El equipo fue ordenado, se entregó".

Por último, Alberto Gamero expresó que sigue trabajando con sus dirigidos en la definición, para que tengan la tranquilidad cuando estén frente al arco y pueda decidir bien.

Publicidad

Tabla de posiciones de la Liga del fútbol colombiano 2020

"Estamos trabajando en definición, que hoy pecamos en eso. Hoy la figura fue el arquero, quiere decir que nosotros llegamos. Queremos darle la tranquilidad, que el jugador escoja y tome la mejor decisión", finalizó.

Millonarios, en la casilla 11 con 17 puntos, visita la próxima fecha al Junior de Barranquilla, en el Estadio Metropolitano.