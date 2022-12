Alberto Gamero: “Queremos salir a hacer historia y somos conscientes de la responsabilidad”

El técnico del Deportes Tolima atendió la rueda de prensa previa al juego de vuelta, que disputará contra Atlético Nacional, por la gran final del fútbol colombiano.

La derrota como local en el primer partido de la instancia definitiva del Tolima por 0-1 contra Nacional, no amilana al timonel de los tolimenses, Alberto Gamero.

“El partido pasado no puede borrar lo que hemos hecho, fuimos uno de los equipos que más sacaron puntos fuera de casa, esa es la motivación, este equipo puede dar mucho más para lograr la hazaña que nosotros queremos”, aseguró el DT del onceno vinotinto.

Gamero aseguró que el Tolima no se va ahorrar nada, sin caer en la desesperación por la desventaja del resultado.

“Este equipo siempre sale a proponer y este sábado no va a ser la excepción, me imagino un Tolima con hambre, con ambición de sobreponerse a un resultado y que va a intentar jugar, las hazañas grandes son estas, el grupo está pensando en eso, si no le han hecho un gol a Nacional en Medellín, se lo vamos a hacer, nosotros queremos dar la vuelta olímpica aquí”, aseguró.

Sobre Ángelo Rodríguez, quien sufrió un desgarro muscular en su pierna derecha en el partido de ida, Gamero indicó que lo van a esperar hasta el último momento, y sin en dado caso no se recupera, no tiene problema en alinear a Marco Pérez.