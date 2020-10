Alberto Gamero: "Queríamos la victoria, pero acá no es fácil y es un buen punto para nosotros"

Alberto Gamero dijo este sábado en conferencia de prensa que Millonarios fue a Barranquilla por la victoria, pero que valora la igualdad 1-1 con Junior, debido a las variantes que tuvo el equipo.

"La satisfacción que me da es que jugamos con un gran equipo, nosotros con múltiples variantes y las estructuras que montamos me dejaron tranquilo. Queríamos la victoria, pero acá no es fácil y es un buen punto para nosotros", aseguró Gamero.

"El fútbol es de riesgo, si no arriesgamos, no empatamos. En el primer tiempo nos defendíamos, pero Junior nos llegaba. En el segundo debía buscar variantes y tuvimos que arriesgar. El esfuerzo que hicieron los muchachos fue grande", agregó el samario.

Sobre las sensaciones que le dejó el juego de este sábado, 'El Sonero' manifestó que son buenas porque la mayoría de los que actuaron son jóvenes formados en las divisiones menores del club.

"Me deja una buena sensación porque al fin de cuenta hoy estaban jugando Vega, Paz, García, Salazar, Rodríguez. Prácticamente un equipo del fútbol base y me parece que fueron valientes y es bueno que ellos entiendan lo que yo quiero. Hoy fuimos osados, atrevidos. El equipo mantuvo el orden y la vocación. Eso me dejó tranquilo", expresó.

Por último, sobre los partidos que se vienen y la recuperación de algunos de sus dirigidos que se encuentran lesionados, Alberto Gamero afirmó que irán partido a partido y tratarán de recuperar de la mejor manera a los futbolistas.

"Acá estamos partido tras partido, el miércoles tenemos la Copa Sudamericana con Cali y luego viene Nacional. Tenemos que tratar de recuperar lo mejor al equipo, no pensar en variantes, porque queremos darle continuidad al grupo. Lo que me han demostrado los muchachos es que están trabajando bien, como equipo", concluyó.

Millonarios, en la casilla 11 con 18 puntos, recibe la próxima fecha a Atlético Nacional, en el Estadio El Campín.