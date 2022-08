Alberto Gamero: “Quiero llegar a la final en la Copa Colombia y clasificar rápido en la liga”

Millonarios consiguió una valiosa ventaja de 2-0 sobre Medellín, en la ida de las semifinales de la Copa Colombia 2022. Alberto Gamero se mostró satisfecho con el trabajo realizado por sus dirigidos.

Por eso, en rueda de prensa luego del encuentro de este miércoles, en el estadio Atanasio Girardot, el técnico ‘embajador’ analizó lo que fue el compromiso en suelo antioqueño.

“Los primeros 10 y 15 minutos nos confundimos, por ahí Medellín tuvo llegadas por los costados, pero fuimos eficaces, llegamos, intentamos elaborar, y en las llegadas liquidamos. En el segundo tiempo ellos salen a buscar el partido y Millonarios quiso plantear el partido y Medellín con su deseo y su fútbol quiso meternos en el arco”, afirmó de entrada Alberto Gamero.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*La importancia de Álvaro Montero

“Siempre le digo que está para sacar las que van para adentro, como por ejemplo la del tiro libre, eso también nos ayuda bastante, aunque él hizo su trabajo”.

*Aguantaron al Medellín

“Para el segundo tiempo nosotros debíamos manejar el partido y era tener el balón, pero las opciones de ellos fueron en pérdidas nuestras. Es que ellos tienen que esperar una respuesta del equipo rival”.

*Rotaciones y objetivos del semestre

“Hemos rotado, hoy no hemos llegado a la final, todavía no, no hemos clasificado, quiero clasificar rápido en la liga para poder darle recuperación a los jugadores y acá queremos llegar a la final, si ellos tienen esa fortaleza y mentalidad, lo harán”.

*Idea de juego de Millonarios

“Este equipo nunca renuncia al ataque, si nos damos cuenta, todos los cambios fueron posicionales. Este equipo nunca renuncia, pero el rival también juega”

*Luis Carlos Ruiz, un jugador completo

“Hoy anotó, eso es bueno, Ruiz es un jugador que hoy no es ese jugador que se meta dentro de las 18, sabe pivotear, jugar, acompañar, poner pase gol”.

*La evolución de Andrés Gómez

“Fue muy fabuloso, la rapidez, velocidad, a ese jugador es uno más para mirar en Selección Colombia. Está evolucionando en su forma de pensar, en las decisiones que toma. Tuvo viveza en el gol”.