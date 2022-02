Alberto Gamero: "Recuperaremos al grupo que viene jugando, pensando en la Copa Libertadores"

Millonarios volvió a ganar. Ya son tres triunfos consecutivos, luego de haberse impuesto al Unión Magdalena, Deportivo Cali y, este miércoles 16 de febrero, 2-0 a Águilas Doradas. Ahora, es momento de enfocarse en el duelo del fin de semana frente a Jaguares, pero también en la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores, contra Fluminense.

Frente a cada uno de estos puntos, el director técnico Alberto Gamero habló en rueda de prensa, dejando claro cuál será la estrategia que utilizarán y que espera que les de resultados, tanto en la Liga I-2022 del fútbol colombiano, como a nivel internacional, donde dejó claro que sueñan con entrar a la fase de grupos del certamen.

¿Qué análisis hace del partido?

"Enfrentamos a un buen rival, que nos jugó mano a mano. Tuvimos inconvenientes, pero se resolvieron. Controlamos más, salimos al ataque y le complicamos la vida al contrario. Le dije a Leonel Álvarez que, a pesar del poco tiempo de trabajo, se ve un equipo como le gusta. Nos costó hacer un gol, pero lo logramos."

¿Qué destaca de la sociedad, entre Eduardo Sosa y Daniel Ruiz?

"Saben jugar al fútbol y se juntan, tal y como pasó la vez pasada cuando estuvieron junto a David Macalister Silva. Eso sí, deben seguir teniendo ese sacrificio que han mostrado y demostrando que sí se puede jugar con tres '10'. Desde que se haga eso, no habrá ningún problema. Se están conociendo más."

¿Richard Celis puede ser inscrito para Copa Libertadores?

"No, no puede jugar esta fase, no se alcanzó porque, en su momento, no estaba en el radar; esperemos poderlo tener en la fase de grupos, que es el principal objetivo del equipo."

¿Habrá rotaciones para el siguiente juego?

"El pensamiento que tenemos es ver si llevamos un equipo alterno a Montería y que respondan porque así tiene que ser en Millonarios. Vamos a recuperar al grupo que viene jugando, pensando en el partido frente a Fluminense, de la Copa Libertadores."

