¿Alberto Gamero renovará con Millonarios?: el samario se refirió a la oferta del fútbol español

Tras unas últimas horas intensas, en las que Alberto Gamero se ha visto involucrado en diferentes rumores, que lo ubican fuera de Millonarios, a causa de unos ‘coqueteos’ desde el fútbol español, fue el mismo estratega samario quien aclaró el panorama.

En una rueda de prensa, previo a lo que será el duelo frente a Atlético Bucaramanga por la undécima jornada de la Liga II-2023, Alberto Gamero tocó el tema de Real Zaragoza y el presente del ‘embajador’ en el rentado local, afirmando que tiene la seguridad que el equipo se levantará.

“Me sorprende esa pregunta. Me sorprende porque los dueños de Millonarios, en cabeza del doctor Joseph y el doctor Serpa, tienen muchos vínculos con Zaragoza y en ningún momento se ha tocado ese tema conmigo. Yo siempre he dicho, la renovación con Millonarios es únicamente firmar, hay muchas cosas habladas y planteadas”, indicó inicialmente el entrenador del conjunto capitalino.

Sin embargo, el mismo Alberto Gamero también se confesó y enfatizó en que no le cierra la posibilidad de dirigir en el fútbol exterior: “Ningún técnico puede decir que no está interesado en ir al fútbol español o europeo, todos tenemos esa gran ilusión y yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Él me dirá si algún momento iré hacia allá”.

Además, referente a lo que fue el encuentro contra Atlético Bucaramanga, el samario detalló los cambios nominales con los que Millonarios saldrá al terreno de juego: "Las bajas de Cataño, Giraldo y Silva hay que asumirlas. Seguro va a ir Pereira y Larry, tengo posibilidades de Valencia por izquierda, Guerra por derecha y Ruiz de media punta. Pero también podemos jugar con Ruiz de extremo y jugar con dos delanteros. Las ausencias hay que saberlas recibir, olvidarse de ellas".

Celebración de Millonarios, tras anotar uno de sus goles en Copa Colombia 2023 Archivo de Colprensa

*Otras declaraciones:

Las tarjetas rojas...

“Las expulsiones vienen por la situación que vivimos. Hay jugadores que no quieren dar un balón por perdido y se exceden. No tenemos que entrar en ese desespero, este equipo tiene que levantarse y yo sé que nos vamos a levantar. Alianza, Pasto y Huila están arriba y tenemos que hacer más puntos que ellos. Desafortunadamente tenemos que hacer 4 puntos más que ellos en estos 30 que nos quedan. Ya lo que pasó, pasó. Tenemos que empezar un torneo nuevo desde mañana”.

El presente de Millonarios...

“Yo soy la cabeza de esto y no puedo mostrar preocupación, tengo que mostrar trabajo. Acá hay un equipo que ha hecho por momentos las cosas bien y por momentos las cosas mal. Tengo que darles la confianza de trabajar todos los días y hablar con ellos. Sabemos que estamos en un puesto que no es el de nosotros y que tenemos un puntaje que no es el de nosotros. Hemos cometido muchos errores y tenemos que corregir. También hemos hecho cosas buenas y debemos alargarlas y que sean más constantes. Somos conscientes de la situación".