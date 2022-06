Alberto Gamero: "Me gustó mucho la personalidad que tuvo el equipo, que no perdió la idea"

Millonarios hizo una gran presentación este martes en el Atanasio Girardot frente a Atlético Nacional, en compromiso válido por la segunda jornada de los cuadrangulares finales de la Liga del fútbol colombiano. Los 'embajadores' empataron 2-2, en partido del Grupo A.

Alberto Gamero, director técnico del conjunto bogotano, habló en rueda de prensa tras el partido en el escenario antioqueño. El samario destacó la buena labor de los suyos ante un rival que también tuvo un buen planteamiento.

“Fuimos sin temor, con esa capacidad e inteligencia de querer venir a buscar el partido, Nacional también lo intentó y lo buscó, hoy (martes) gana el fútbol, pero hablando de mi equipo me gustó mucho, porque tuvieron personalidad, no es fácil jugar en un estadio con 45.000 ‘muñecos’ gritando. Me gustó la posesión de balón, supo hacer transiciones cuando tenía que hacerlas, pero también pudo elaborar cuando tenía que elaborar, son de esos partidos donde nos llevamos un punto, pero en términos generales me gustó el equipo”, afirmó el entrenador de Millonarios.

Gamero también tuvo palabras para Diego Herazo, quien tuvo que ser sustituido en el segundo tiempo.

“Lo de Herazo, me dice que cuando él va a patear le ponen la planta del pie y tiene una herida en el empeine, tiene esa parte inflamada, vamos a ver si se alcanza a recuperar de aquí al sábado”, agregó.

Y fue enfático en decir que " me gustó la personalidad del equipo, porque no es fácil venir aquí a jugar, mucho más que en los primeros cinco minutos Nacional nos hizo un gol, el de Jarlan (Barrera) que se lo anularon, y después nos fuimos arriba. Vi 490 pases, eso no es fácil, me gustó del equipo que no perdió la idea, le decía a ellos que perdimos la esencia de lo que es Millonarios hoy en los últimos siete minutos porque ya era sostener, sin embargo, nos paramos bien. Me gustó también la tranquilidad del equipo”, concluyó Gamero.

Por su parte, Elvis Perlaza también dio sus impresiones de lo que fue el empate 2-2 frente a los ‘verdolagas’.

“Fue un gran partido, los dos tuvimos oportunidad para marcar, el que mejor efectividad tuviera iba ganar el partido, nos vamos contentos por la intensidad de juego que hubo, que es lo que nos caracteriza, siempre salimos a buscar los partidos en el estadio que nos toque y hoy (martes) enfrentábamos un gran rival, que tiene argumentos, que no es fácil, pero nos vamos con la tranquilidad que sumamos y que seguimos líderes”, manifestó.