Alberto Gamero: "Se hizo un buen partido y controlamos a Santa Fe; nos acercamos a la clasificación"

Millonarios continúa a paso firme en la Liga colombiana II-2021. Este domingo expuso un muy buen fútbol, en especial en el primer tiempo, y se impuso con solidez 0-2 sobre Independiente Santa Fe. Alberto Gamero se pronunció y no dudó en resaltar el buen trabajo de sus dirigidos, que sumaron tres puntos importantes para sus aspiraciones.

En rueda de prensa, el técnico 'embajador' no solo analizó el compromiso que se disputó en El Campín, sino que además se pronunció sobre el debut de Esteban Ruiz, la ausencia de Stiven Vega, pilar en la mitad de la cancha, y los puntos altos que los jugadores del cuadro 'azul' expusieron en el terreno de juego.

¿Por qué se vio tan diferente Millonarios, entre los dos tiempos?

"Los primeros 30 minutos, jugamos bien. Con un marcador a favor, es normal la reacción de un buen equipo como Santa Fe. Ellos reaccionan, pero no sufrimos. Cuando los equipos nos presionan, preferimos no tomar riesgos. Después de los 25 minutos, nos posicionamos bien. Controlamos a Santa Fe. Los goles nos dieron la tranquilidad de sostener el resultado."

¿Cómo califica lo hecho por el equipo?

"Hicimos un buen partido y enfrentamos a un gran rival. Santa Fe hizo su trabajo, pero no lo permitimos. Ahora, por ganar no se puede decir que no cometimos errores. Eso sí, el rival no los aprovechó. Encontramos un equipo sólido cuando no tuvimos el balón. El orden fue importante y ganamos un partido que queríamos ganar para acercarnos a la clasificación."

¿Cuál valor resalta de sus dirigidos?

"Todos querían jugar. Eso me da mucha satisfacción. El equipo entró sin temor, sin miedo y con la convicción de ganar el partido ante un gran rival. Enfrentamos a un rival de mucha categoría y le elaboramos, creamos y le hicimos dos goles. No hay que demeritar el buen trabajo del rival."

¿Qué decir del debut de Esteban Ruiz?

"Se le da confianza a todos. Esteban Ruiz tuvo una actuación buena. Lo vi hablando, organizando y despierto, reaccionan en un par de llegadas. Cuando el grupo es amigo y familia, quien entra lo hace tranquilo. Tuvo el respaldo y la confianza de todos. Hay una enorme unión."

¿Queda tranquilo por haber suplido la ausencia de Stiven Vega?

"Tranquilo con el trabajo de Juan Carlos Pereira, quien viene haciendo las cosas bien y se entendió de gran manera con Daniel Giraldo. Además, hay reemplazos porque después salió Pereira y entró Juan Camilo García y lo hizo bien. Esperar que Stiven Vega se recupere, pero quedo tranquilo que hay otros hombres en buen nivel."