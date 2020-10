Alberto Gamero: “Sé que contra Nacional es un partido especial y lo tomamos con responsabilidad”

Alberto Gamero atendió a los medios de comunicación, este viernes, en la previa del partidazo de la fecha del fútbol colombiano entre Millonarios y Nacional .

Uno de los temas del que más se le preguntó al entrenador fue por los arqueros, ya que Christian Vargas y Cristian Bonilla no vienen dando la seguridad necesaria, por lo que Juan Moreno apunta a ser el titular contra los ‘verdolagas’, este sábado.

“Han cometido errores como todos, de pronto se han visto más porque han sido partidos trascendentales y se nota más, pero me parece que han tenido buenas presentaciones. Acá yo tengo tres arqueros y vamos a mirar la oportunidad de Juan Moreno, que viene llegando, esperando una oportunidad y está entre las posibilidades del día de mañana al enfrentar un gran equipo como Nacional, estamos tranquilo por eso”, afirmó.

Además, Alberto Gamero se refirió a la poca eficacia que tiene Millonarios, ya que sus delanteros fallan muchas opciones.

“En esto no puede haber desespero, quiero clasificar, claro, pero porque un jugador no haga un gol uno no tiene que tener tranquilidad. Hay que darles la tranquilidad a ellos, el desespero por ganar puntos, ganar partidos nos está llevando a tomar malas decisiones. Yo me acuerdo que cuando llego Funes duró seis meses sin hacer gol, el ‘Pájaro’ Juárez igual, esto es así, importante es que llegan, la tienen, malo fuera que no la buscaran”, agregó.

Por otra parte, sobre el partido contra Nacional y lo importante que es este duelo para los hinchas de ambos equipos.

“Nosotros sabemos que vamos a enfrentar a Nacional, que tiene volumen de ataque, pero por momentos arriesga y lo primero es pararnos bien en defensa y así podremos atacar bien, lo tenemos en la mente, sé que es un partido especial para todos, entonces lo tomamos con responsabilidad. El equipo no viene haciendo todo mal”, aseveró.

Por último, confirmó que aunque David Mackalister Silva salió con algunas molestias del partido contra Cali, podrá estar en el duelo frente a Nacional sin ningún problema.