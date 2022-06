Alberto Gamero: “Si la hinchada o los directivos me dicen que fracasé, doy paso al costado"

Millonarios se quedó sin chances de llegar a la final de la liga del fútbol colombiano 2022-I, luego de empatar 0-0 con Nacional, en el estadio El Campín. Alberto Gamero analizó lo que fue el partido y lo que significó.

“Uno siempre quiere ir a la final, pero solo van dos, y creo que hoy no puedo negar, primero de que tengo esa sensación de que por lo menos en estos partidos, en estos dos últimos tuvimos y generamos para ganar. El fútbol es de goles, es hacer un gol más que el oponente, y yo en lo que es entrega, en lo que es fútbol, en lo que es trabajo; estoy contento con mis jugadores, más no feliz porque queríamos ir a la final”, comenzó el técnico del cuadro ‘embajador’.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*Más análisis del partido y del semestre de Millonarios

“Es duro para nosotros esta eliminación por lo que veníamos haciendo, 48 puntos que de pronto no es que no sirvan, nos servirán para un mañana en la reclasificación. Es duro ver un estadio así como hoy y quedar eliminados de la forma, porque me parece que respetando que lo que hizo Nacional, tuvimos todas las posibilidades para irnos arriba y no lo hicimos; pero hace parte del fútbol”.

*Sensaciones para el próximo partido, ya estando eliminados

“Ya nos queda ese partido contra Bucaramanga, hay que ir a sumar, no bajaremos los brazos, iremos a buscar como siempre lo hemos hecho”.

*No es un fracaso para Alberto Gamero

“Yo pienso que con el respeto que se merece el hincha, pero yo aquí no hablo de fracaso, fracaso es aquel que no lo intenta, nosotros lo intentamos hasta hoy. El hincha quiero que entienda que todos estamos dolidos por no ir a la final, pero que entienda que tenemos un equipo casi que el 50 por ciento del fútbol base, que está representando bien a la institución. Este equipo es de Millonarios, con jugadores que salen a ganar, en estos cuadrangulares jugamos con todos mano a mano, como equipo grande que es Millonarios, respetando lo que es Nacional, alguien grande y hoy le jugamos e hicimos todo para ganar el partido. Me da nostalgia escuchar la palabra fracaso para Millonarios, un equipo que fracasa con esos 48 puntos, entonces…”.

*Renuncia si se lo piden

“Hoy si la hinchada me dice que fracasé y tengo que dar un paso al costado, lo doy, porque no vine a fracasar a Millonarios. Si los directivos me dicen y la hinchada no quiere que esté aquí, lo hago”.

*Falta de refuerzos de categoría

“Lo he intentado, no se ha podido, pero también me queda esa satisfacción que tenemos un equipo que sabe a qué juega. ¿Qué nos falta gente? Claro, que nos falta, pero con el que equipo que tenemos se sabe a qué juega, tiene una idea reforzada día a día y lo hacemos”.