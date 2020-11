Alberto Gamero: “Siento tristeza, no alcanzó pero no perdemos la ilusión y seguiremos trabajando”

Millonarios le dijo adiós a su ilusión de luchar por el título de la liga del fútbol colombiano 2020, tras quedar eliminado, este domingo.

Millonarios, eliminado: de nada valió la goleada 6-1 sobre Alianza Petrolera, en El Campín

“Hoy siente uno esa tristeza pero en el fútbol uno tiene que ser correcto, hay equipos que comenzaron bien, nosotros no lo hicimos, y otros que remataron mal y nosotros lo hicimos bien”, dijo de entrada Alberto Gamero.

A pesar de la goleada 6-1 que le propinaron a Alianza Petrolera , a Millonarios no le alcanzó y ahora tendrá que disputar el campeonato de equipos eliminados y seguir luchando en la Copa Colombia.

“Terminamos bien este torneo, queríamos clasificar, darle esa alegría a la hinchada pero no se puedo, ahora nos queda esa liguilla y la copa, hay que pelearla con la satisfacción de que hicimos el intento por clasificar”, agregó.

Así sigue la liga del fútbol colombiano: el camino a la gran final

Publicidad

Por último, Gamero señaló que seguirán trabajando para ser protagonistas en lo que se le venga al frente de Millonarios.

“El hecho de no clasificar debemos cambiar nuestra alegría, hay un equipo que esta trabajando y no cambiaremos hasta el día que juguemos el último partido, a veces y muchas veces una eliminación, no vamos a ser los mejores si hubiéramos clasificado, ni los peores por quedar eliminados. En el proceso estamos evolucionando, el remate de esta liga ha sido bueno pero no nos alcanzó, pero no perderemos la ilusión de seguir trabajando y mejorando”, finalizó.