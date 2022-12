Alberto Gamero: “Siete puntos de 18 posibles no es bueno para un equipo como nosotros”

El entrenador del Deportes Tolima habló para los medios de comunicación luego del empate sin goles contra Once Caldas. Mostró preocupación por no lograr el triunfo como local.

Este sábado, el elenco ‘pijao’ no pudo marcar en el estadio Manuel Murillo Toro, en un partido que significó el homenaje y despedida de Marco Pérez, máximo goleador histórico del cuadro tolimense (77 tantos).

Publicidad

No fue un balance positivo el que dejó el director técnico samario: “son estos partidos los que le dan a uno la sensación de que si están cerrados y si te queda una, hay meterla. No lo pudimos hacer y sumamos un punto que ojala en un futuro nos sirva para la clasificación”.

Vea acá: En el partido homenaje a Marco Pérez, Tolima empató 0-0 contra Once Caldas

Ya sobre el trámite del juego contra Once Caldas señaló que: “nosotros en el punto donde teníamos que ser claros, no lo fuimos, esa fue la realidad. Encontramos a un equipo que se metió bien atrás. A mí me preocupa que hayamos empatado un partido como este. Lo de la posesión es muy bueno. Nos faltó contundencia y por momentos quedamos mal parados”.

Sin embargo, tuvo palabras de elogio para sus futbolistas por la entrega en cancha, “queríamos ganar, pero no se pudo. Me parece a mí que el equipo hizo todo por ganarlo, no nos guardamos nada. Al equipo no le juzgo nada. Me preocupa no sumar de a tres porque las fechas van pasando. Siete puntos de 18 posibles no es bueno para un equipo como nosotros”.

Publicidad

En la siguiente jornada, Tolima jugará contra Bucaramanga, en condición de visita.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados