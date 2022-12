Alberto Gamero sigue creyendo en Millonarios: "Felicito al grupo porque siempre intentó jugar bien"

En la sexta jornada de los cuadrangulares finales de la Liga del fútbol colombiano Millonarios igualó 1-1 contra Independiente Santa Fe , quedando eliminado de la final. Tanto 'azules' como 'cardenales' culminaron su participación en esta instancia, puesto que Deportivo Pereira superó 2-0 al junior en Barranquilla, logrando así su pase a la serie definitiva que le puede significar la primera estrella de su historia.

En rueda de prensa, el técnico Alberto Gamero , analizó lo que fue el encuentro contra los ’leones', que se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Acá las declaraciones de Alberto Gamero, técnico de Millonarios:

¿Fue un fracaso quedar eliminados?

"Yo no conozco la palabra fracaso, a mi esa palabra no me gusta, fracaso es el que no intenta trabajar, el que no intenta hacer las cosas es de fracaso y el fútbol tiene resultados, pierde, ganas o empatas y perder un partido no es fracaso, yo esa palabra y se lo dije a mis jugadores, no existe, en mi léxico no existe, porque yo trabajo y el que trabaja intenta hacer las cosas y nosotros siempre intentamos mejorar y hacer las cosas bien, hoy no fuimos a la final, no porque nos faltaban jugadores, eso si lo tengo claro. Creo que Pereira hizo 37 goles, Medellín 36 y nosotros 36 goles, somos de los equipos más goleadores en el fútbol colombiano, ósea que tenemos gol. Estamos entre las defensas menos goleadas y créanme yo con este grupo estaba muy convencido, sin embargo, aquí tengo a Óscar Vanegas, que cuando se fue de Juan Pablo Vargas lo reemplazó dignamente".

¿Le hicieron falta jugadores a esta nómina?

"No es qué nos hizo falta y no trajimos, no, teníamos un equipo para pelear, hoy lo demostramos, teníamos un equipo para ir nuevamente a la final y no se pudo. Tengo calma en esto y cada año hay que tratar de traer jugadores y lo más seguro es que la directiva va a traer. Simplemente cometimos errores como cometen todos los equipos, pero a este equipo yo lo veía con una motivación bien grande, lo veía con un deseo de ir a la final y hoy se nos escapa. Felicito a este grupo porque siempre intentó guerrear, jugar bien y salir a buscar los partidos".

¿Cuándo comienza pretemporada Millonarios?

"Yo mismo me pongo el reto, yo quiero más. Uno no siempre puede decir uno que fue una campaña excelente, no, porque nos faltó este título. Conseguimos el título de copa, hoy peleamos hasta el último minuto para poder ir a la final, no se pudo. Hoy tenemos 91 puntos en la reclasificación, entonces me parece que si hicieron cosas buenas. No te voy a decir que es una campaña excelente, no, pero una campaña buena de acuerdo a lo que hicimos. Tuvimos jugadores en selecciones, tuvimos jugadores en la sub-20. Este año intentamos que el equipo jugara bien, por un momento jugaba bien, por un momento no. Tuvimos un bache, todo el mundo habla de ese bache de ocho partidos, pero fueron ocho partidos que nunca salimos de los ocho, sé que Millonarios en el semestre nunca salió de los ocho y lo que habíamos hecho de pronto nos respaldaba a ese bachecito que tuvimos, pero, me parece que esto es de corregir. Vamos a seguir corrigiendo, vamos a seguir mejorando y la verdad hoy tú me preguntas eso y créame que no lo teníamos planificado que íbamos a salir en el último partido de la final".