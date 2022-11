Millonarios superó el lunes pasa 2-0 al Deportivo Pereira en el estadio Nemesio Camacho El Campín y es líder del grupo A, con siete puntos. Hace pocos minutos, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero , dio sus impresiones sobre el triunfo sobre el 'matecaña' y lo que resta de los cuadrangulares finales.

A continuación las declaraciones de Alberto Gamero, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio':

¿Por que no cambió el estilo de juego?

"Lo importante es que nosotros veíamos videos y veíamos cosas muy buenas. Veíamos más cosas buenas, que malas. Siempre creemos en lo que estamos haciendo, en nuestra idea. Vimos nosotros que llegamos mucho y no marcábamos, pero nos llegaban dos o tres veces y nos hacían gol. Hablé con mi grupo y se sentían felices y contentos. Confiamos en lo que estamos haciendo, por eso no cambiamos".

*Sobre la juventud del equipo

"Hay juventud, pero están muy bien rodeados por los mismos jugadores de experiencia. A veces hay futbolistas que no se sienten cómodos, que no se sienten bien porque el técnico tiene una estructura o tiene una idea, y aquí lo que hablamos con ellos es que estaban tranquilos. Yo los veía felices, desde el entrenamiento. Los jugadores jóvenes van pegados de los jugadores de experiencias. De las buenas cosas que tiene este equipo, es que los experimentados son muy profesionales, les dan enseñanzas y educan a los jóvenes".

¿Cómo vio a Óscar Vanegas reemplazando a Juan Pablo Vargas?

"Una de las diferencias es que Vargas es zurdo y Vanegas es derecho y a veces nos cuesta tener inicio de juego, por eso el costarricense es un jugador muy claro para salir y Vanegas también lo es, pero le toca jugar con perfil cambiado. Lo que hizo ayer me dejó tranquilo. Es serio cuando le toca rechazar, la rechaza; cuando tiene que salir jugando, sale jugando".

*Sobre la molestia de Larry Vásquez

"Sintió una molestia, pero no fue total. No fue un 100% de dolor, sintió la molestia, vio que íbamos ganando 2-0 y que el equipo estaba bien, y el mismo pidió el cambio".

¿Qué opina sobre los empresarios que estuvieron en el partido de este lunes?

"Los empresarios aquí siempre vienen y mucho más con equipos grandes como Millonarios, Nacional, Junior y Santa Fe. Ellos vienen a mirarlos, pero nosotros siempre estamos al lado de ellos, pendientes de que hoy están en Millonarios y que tienen que responderle a los compañeros, a la familia y a los directivos".

¿Millonarios ya se ve clasificado?

"El partido contra Pereira y el de Junior contra Santa Fe de Barranquilla van a definir muchas cosas. Seguimos todos peleando, este va a ser el partido definitivo para ir a aclarando una clasificación, pero el grupo está duro a pesar de que Junior tiene un punto, no deja de ser favorito".

¿'El Pibe' Valderrama todavía lo aconseja?

"Él siempre está pendiente sobre la qué está pasando, me pregunta que porqué no la meten y está viendo qué hacemos nosotros. Como siempre le digo, él es mi hermano".