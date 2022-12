Alberto Gamero: “Tengo la certeza de que Millonarios está para jugar bien a donde vaya”

El entrenador del elenco ‘embajador habló para los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio El Campín, luego del triunfo 2-1 sobre Chicó y entregó su balance del juego.

Este sábado fue la primera victoria de Millonarios en la liga colombiana del 2020. Una deuda que saldó frente a los ‘ajedrezados’. Por eso, Alberto Gamero se mostró tranquilo por obtener los tres puntos.

Sobre el juego, el técnico de los azules señaló que "fue un partido duro, complicado. No nos pueden hacer un gol como el que nos hicieron. Le dije a los jugadores que estaba molesto por eso, porque necesitábamos sacar el arco en cero"

Y es que el gol de los boyacenses llegó tras un despiste en la defensa. "No había temor de que nos hicieran un gol. Con el 2-0 había que tener mantenimiento. Cometimos el pecado de hacer faltas en lugares donde no se debe, y nos dormimos en el cobro. El ritmo no lo bajamos. Chicó no nos estaba atacando”, dijo Gamero.

De cara al futuro, el timonel 'embajador' añadió: "tengo la certeza y la tranquilidad de que este equipo sale con la idea de querer jugar bien. Millonarios es un equipo para eso, para jugar bien a donde vaya. Eso cuesta trabajo y sesiones de entrenamiento"

También le preocupó la situación de su capitán. "Ya a Jhon Duque se lo he dicho, él tiene cuatro amarillas. En el fútbol pasa eso, le sacan tarjeta por faltas que le toca hacer y eso no me preocupa mucho. Tengo a Pereira y ya viene Carrillo. Ojalá a Duque no le pase como al que se fue para Barranquilla y perdió la silla. Hay varios leones esperando su oportunidad", finalizó.

La próxima salida de Millonarios será contra Always Ready, por la vuelta del juego de Copa Sudamericana, el próximo jueves 20 de febrero.

Gamero consiguió su primera victoria en la liga: el entrenador de Millonarios analizó el juego de hoy frente a Boyacá Chicó, en El Campín. #FútbolDeLaCasa pic.twitter.com/CxrNm2WVw4 — Gol Caracol (@GolCaracol) February 16, 2020