Alberto Gamero: "Tolima vino a proponer, fue un partido con dos equipos bravos"

Este domingo, Millonarios cortó su sequía de triunfos en la Liga y pudo vencer al Deportes Tolima con un solitario gol de Leonardo Castro, que le dio tranquilidad a los 'embajadores' y en especial a Alberto Gamero. En El Campín, ambos equipos mostraron un buen juego, con oportunidades de lado y lado, pero los capitalinos se quedaron con el duelo.

De hecho, el entrenador samario admitió en rueda de prensa que el partido estuvo trabado y que el Tolima le dio 'pelea' de inicio a fin: "Fue un juego enredado. Tolima también vino a proponer y a hacernos presión alta. En medio de todo fue un partido bueno, dos equipos bravos".

"Pensábamos que iba a ser un duelo por bandas, por eso incluimos a Beckham David Castro y Luis Paredes para acompañar a Elvis Perlaza y Ómar Bertel. Unas veces ganamos, otras perdimos", admitió al respecto el estratega de Millonarios.

Alberto Gamero también reconoció que tuvo que hacer algunos ajustes tácticos, tras conocer la nómina que había planteado Juan Cruz Real: "Habíamos hecho una planificación del partido con otra estructura, con un 10 y un delantero. Cuando vimos que pusieron un falso 9 les dije a ellos que el partido se iba a enredar y nos iban a copar la media cancha. Y la verdad se enredó".

Leonardo Castro celebra su gol con Millonarios. @MillosFCoficial

Por primera vez desde que está al mando de los azules, Gamero pudo vencer al Deportes Tolima, equipo en el cual supo salir campeón: "Juan Pablo Vargas me comentó lo del récord de partidos sin ganarle al Tolima. Ustedes saben el amor que tengo yo por el Tolima, especialmente por Gabriel Camargo. Jugar contra ellos no es un clásico pero si es un partido bravo para ellos y para nosotros. Son partidos disputados entre dos equipos que han tenido solvencia en los últimos años".

Uno de los temas cruciales que atravesó Millonarios en los últimos días fue el regreso de Juan Pablo Vargas al plantel, luego de que no pasara los exámenes médicos con Santos, de Brasil. Al respecto, el samario respondió: "Juan Pablo está tranquilo y feliz. El es una persona muy creyente y cree mucho la frase de que los tiempos de Dios son perfectos. No creo que alcance contra Jaguares pero es posible que para Bucaramanga u Once Caldas lo podamos a tener".

Para terminar la rueda de prensa, el estratega de los 'embajadores' habló de las lesiones que tuvieron algunos de sus jugadores durante el encuentro: "Lo de Perlaza es un trauma en la cara interna de la rodilla. Hay que esperar que desinflame para hacer la valoración médica. Lo de Paredes fue un calambre".