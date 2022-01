Alberto Gamero, tranquilo tras la victoria de Millonarios: "El rendimiento fue bueno"

Millonarios derrotó, este viernes, a Pasto 0-1. Mostró una buena cara, derrochó un gran fútbol en el estadio La Libertad y la victoria dejó contentos a todos en el 'embajador', sobre todo, a su entrenador Alberto Gamero, quien habló en rueda de prensa.

"Nos costó, de pronto, hacer goles. Tuvimos varias opciones, pudimos anotar más, pero jugar en Pasto no es fácil. Me gustó que el equipo tuvo la serenidad necesaria para lograr la victorias. A veces queremos ganar por más goles, pero me voy tranquilo con el rendimiento de los jugadores", expresó de entrada.

Además, resaltó la labor realizada por el conjunto 'volcánico', en la primera jornada de la Liga I del fútbol colombiano en el 2022.

"Ellos se pararon en un bloque muy bajo y nos complicaron para anotar más, pero hicimos un buen trabajo. Los extremos fueron fundamentales, estábamos tranquilos. Ganar acá no es fácil, Pasto tiene un buen equipo", añadió.

Sin embargo, el 'profe' siempre tiene espacios para la mejora en su equipo, así sume de a tres unidades.

"Tuvimos las opciones y no concretamos, hay que trabajar en esa parte, para que en los próximos partidos hagamos más goles. Hay que darle méritos a Pasto porque se defendió bien", concluyó.

En la segunda jornada, Millonarios visitará a Bucaramanga, el próximo martes, a partir de las 8:10 de la noche.