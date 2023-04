Alberto Gamero, tras caer 1-0 con Junior por Liga: "Yo me voy contento con el grupo"

Una vez culminado el encuentro entre Junior de Barranquilla y Millonarios, el estratega del conjunto ‘embajador’, Alberto Gamero, se refirió a lo que fue la derrota por 1-0 en la jornada 17, afirmando que se va tranquilo porque se realizó lo planeado y planificado en la semana para este encuentro.

“Yo creo que el primer tiempo, a pesar de que éramos un equipo alterno, hicimos un bueno juego, hicimos posesión del balón, intentamos llegar, la jugada más clara que tuvimos fue la que tuvo Guerra y no la aprovechamos, después Junior nos hace el gol en un descuido de tiro de esquina, pero intentamos”, dijo el entrenador de Millonarios.

Sumado a eso, Gamero explicó también cómo se desarrolló el juego tácticamente, que culminó en derrota para los azules: “Me gustó que en el primer tiempo, el equipo propuso, fue hacia el frente, indudablemente nos encontramos con un equipo que tenía necesidad y quería ganar como Junior, el primer tiempo fue un partido bien jugado por Millonarios, mientras que en el complemento es cuando entran los que normalmente vienen jugando y eso es otra cosa, es evidente”.

“Había mucha más posesión, mucha más presencia ofensiva y, sin embargo, uno alcanza a mirar y Junior casi que todo el segundo tiempo tuvo un bloque muy bajo y nos dejó crear de pronto lo que nosotros queríamos y nos jugaba a la contra, aquí en Barranquilla los equipos vienen y juegan al contraataque, hoy Junior nos jugó a la contra a nosotros. Yo me voy contento con el grupo, me voy contento porque jugamos ante un gran equipo que también hizo lo suyo que ganó y habrá que analizar”, expresó Alberto.

El estratega ‘embajador’ también enfatizó en lo que fue el juego antes de la anotación ‘tiburona’, a la que consideró como un error y descuido: “La primera opción clara la tuvimos fue nosotros con Guerra y créanme que en ningún momento vi al equipo sometido en el bloque medio o bajo que Junior nos ha propuesto, el partido era de trámite, no puedo decir que de ida y vuelta, pero sí de posesión y posesión, ellos a veces la tenían y nosotros también”.

“Nosotros preparamos en ese primer tiempo con el equipo que pusimos que pudiera sostener el marcador hasta donde más pudiera y yo creo que ellos lo hicieron y lo hicieron bien, si a veces nos aparece que en la data Junior nos llegó once veces y yo no encuentro una bola que yo diga Montero nos salvó, nosotros jugamos en campo contrario, en campo de Junior, ellos tuvieron contragolpes porque los estábamos sometiendo”, concluyó Alberto Gamero.

Otras declaraciones:

¿Qué reclamó al árbitro en el gol de Junior?

“Yo de los arbitros muy poco hablo, pero en la jugada de gol yo hablé con el cuarto, con Bismark Santiago, le dije que cuántas veces están cobrando aquí en Colombia los tiros de esquinas apenas se pone el balón, siempre están mirando algo y los jueces de línea se paran para que no cobren, esta vez nos sucedió eso, en el segundo tiempo Montero iba a sacar y pare, y no había pasado nada y eso es lo que me molesta”.

¿Cree que supieron aprovechar el hombre de más en el terreno de juego?

“El que no se haya hecho un gol no quiere decir que no se aproveche el hombre de más, porque es que Junior no pasa la mitad de cancha, si ellos me generan yo digo no supimos aprovecharlo, pero el hombre de más lo tuvimos en la cancha y lo hicimos sometiendo a Junior en un bloque muy bajo. Con parades, con centros lo intentamos, pero no la encontramos”.