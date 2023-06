Alberto Gamero, tras clasificar a la final con Millonarios: "Queremos y lucharemos por el título"

Millonarios hizo la tarea. Este sábado 17 de junio, luego de vencer 2-1 a Independiente Medellín, firmó la clasificación a la final de la Liga I-2023 del fútbol colombiano. Posterior a este compromiso, que se llevó a cabo en el estadio El Campín, en el que se vivió una verdadera fiesta, el entrenador Alberto Gamero habló en rueda de prensa de diferentes temas.

Además de haberse mostrado orgulloso por el proceso y trabajo del equipo, también fue autocrítico por el discreto y flojo primer tiempo que hicieron. De igual manera, se refirió a quienes disputarán esta instancia por primera vez, los aspectos a corregir y, por último, dejó claro, entre risas y con mucha alegría, que no tiene pensado cumplir ninguna promesa.

¿Qué le dijo a los futbolistas previo al segundo tiempo?

"Les dije que, desde que estoy en Millonarios, fue el peor primer tiempo que hemos jugado. Dio está con nosotros y con la buena actuación de Juan (Moreno), finalizó 0-0. Después se corrigió, salimos con otra actitud, entendimos que estaba en juego una clasificación a la final. En el segundo tiempo fue otra cosa, abriendo bandas, defendiéndose bien, sin perder el balón y se controló el partido. Cuando Medellín vio que no podían, se dedicó a cambiar el juego. Hicimos los goles y ya".

¿Cuál es el balance general que hace de todo esto?

"Tengo una gran felicidad, de llevar casi tres años y siempre estar peleando en los primeros lugares. Muchas veces, no por no ser campeón, no se puede ocultar el buen proyecto. Este equipo, los últimos años, son buenos. Estamos peleando y el grupo va cogiendo jerarquía y experiencia. Hablaba con Macalister Silva y Andrés Llinás y varios jugarán su primera final y eso les va a dar algo. Eso me tiene feliz. A donde vamos, la hinchada siempre llena y tenemos una responsabilidad".

Publicidad

¿Qué tanto impacta volver a la victoria, tras una semana complicada?

"Hace rato les he dicho que no pienso en la clasificación, sino sumar puntos y esta vez llegamos a 51 unidades, en lo que va del semestre. Es bastante. Este equipo siempre tiene la mentalidad de que, así estemos clasificados, siempre salimos a buscar los partidos. En este periodo que llevamos, buscamos atacar y nunca defendernos. Es bonito ir a una final con ese puntaje que tenemos. Nos faltan dos partidos para lograr el objetivo. El proyecto es ambicioso y siempre ha sido así".

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios que es finalista de la Liga I 2023 del fútbol colombiano. COLPRENSA

¿Cuáles son los aspectos a corregir?

"Hay cosas que intentamos ajustar y mejorar y es la posesión de balón. Casi no me gustó lo que hicimos, entonces lo que se quiere es trabajar, corregir, mejorar y hacer las cosas bien. Son puntos para corregir. Aunque pasemos a la final y eso, se debe seguir trabajando. Sé que tenemos que hacer cosas, pero tengo claro que este equipo es único y se hacen cosas muy buenas. Nos han seguido la idea que queremos plasmar, más allá de que cambien los nombres y demás".

¿Cómo decirle a las personas que se deben respetar los procesos?

"Llegar a la final siempre será una satisfacción grande y queremos ir a buscarlo, pelearlo y lucharlos. Nos comprometimos con una hinchada, un equipo, una institución, unos jugadores. Queremos cosas grandes. Dios quiera que lo logremos, ya que estamos haciendo méritos desde hace un tiempo y considero que vamos por un buen camino en el trabajo".

Publicidad

¿Qué promesa hará si quedá campeón?

"Siempre pienso en dar lo mejor. Todos estamos detrás de un título, el cual quiero dedicarle a mi familia y afición. Eso es lo que se busca. Cábalas no tengo, pero es de pensar y trabajar. Moriré con este pelo, con las manillas, en fin, no haré nada".