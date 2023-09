Alberto Gamero, tras derrota de Millonarios: "No estoy preocupado, sé que hay cosas por mejorar"

Millonarios sufrió un traspié este domingo en la Liga del fútbol colombiano II-2023 al caer por 2-0 en su visita a Águilas Doradas, en partido que se llevó a cabo en el estadio Alberto Grisales del municipio de Rionegro. Luego del partido de la novena jornada, el director técnico del 'embajador', Alberto Gamero, compareció en rueda de prensa.

"Aquí la única preocupación es que no metemos los goles, pero hoy (domingo) llegamos. Para meter goles lo primero que hay que hacer es crearlas (las opciones) y nosotros creamos todas las opciones de gol en el primer tiempo para ganar en el primer tiempo. Pienso que al margen se perdió hoy (domingo), pero en la mayor parte del partido Millonarios jugó por momentos muy bien contra un buen equipo que nos hizo un partido de ida y vuelta; las opciones más claras las tuvimos nosotros", manifestó de entrada el timonel samario al servicio del azul de la capital de la República.

Gamero lamentó que sus dirigidos no hubiesen concretado las opciones que crearon en ofensiva frente a los 'dorados'. Agregó que Millonarios tuvo cosas buenas y malas en el compromiso y avisó que hay que tener tranquilidad.

"En el fútbol para ganar hay que hacer gol, pero antes de hacerlo hay que crearlas (las opciones). Me voy triste porque los muchachos hicieron un buen partido y nos cogen con un gol tan tempranero, nos desconcentramos y, sin embargo, después del gol nosotros nos arrimamos y fuimos a buscar el empate y no lo conseguimos y, después de la expulsión y el 2-0, nos liquidan el partido. Después del 2-0 terminamos buscando el descuento. Hay que tener tranquilidad y cabeza fría, yo por lo menos la tengo, y vamos a evaluar lo que fue el partido. Hubo cosas buenas y errores que hay que corregirlos y seguir trabajando".

Por último fue consultado del por qué se le dificulta a Millonarios ganarle a Águilas Doradas en el Alberto Grisales.

"Yo no estoy preocupado, ni me voy a preocupar, con lo que vi del primer tiempo de mi equipo fue muy bueno, que vamos a corregir, sí. Jugamos contra un buen equipo como Águilas Doradas, el fútbol es hacer un gol más que el oponente y ellos hicieron dos más que nosotros. El equipo vino a proponer y hacer un partido a un gran equipo, a veces nos ponen las estadísticas malas, las buenas no me la ponen...Sé que hay cosas que hay mejorar, tenemos que sumar puntos de visitantes para estar dentro de los ocho y sé que lo vamos a conseguir", finalizó Alberto Gamero.