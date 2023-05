Alberto Gamero, tras empatar con Boyacá Chicó: "Al final de cuentas el punto también es bueno"

Millonarios logró empatar a un gol con Boyacá Chicó, en un partido en el que visitó al conjunto 'ajedrezado' con una nómina alterna. Así las cosas, el estratega de los 'embajadores', Alberto Gamero, quedó conforme con lo mostrado por sus dirigidos.

"Los trabajos se hacen iguales, tenemos una idea de querer respetar el balón, que el equipo tenga orden, y hoy me gustó mucho porque jugamos con un módulo diferente al que jugamos con el otro equipo. Me parece que hubo cosas muy importantes para tenerlo en cuenta en un mañana, pero siempre tuvimos esa idea de hacer la presión alta, de iniciar el juego, tener la posesión y buscar el arco contrario", expresó de entrada el timonel samario.

Y agregó con respecto a lo sucedido en La Independencia de Tunja, "Chicó nos hizo retroceder por momentos y defender en bloque bajo, pero siempre tuvimos la intención de buscar el partido, nos equivocamos en el gol y al final de cuentas el punto también es bueno, también por lo que hizo el Chicó que se defendió bien, nos atacó cuando tenía que atacar y me parece que fue un partido aceptable, de uno que quiere clasificar y otro que quiere pelear la punta".

Aquí más declaraciones de Alberto Gamero:

*El acompañamiento de la hinchada

"Hoy hubo un marco muy bonito, debemos agradecerle a la afición, estamos orgullosos de ellos por la forma en que nos acompañan, por la forma en que nos alientan. Creo que si algo tiene este equipo es que lo intenta dar el todo por el todo, mucho más cuando vemos que nuestra afición viene y hoy el estadio estaba bonito, me hizo acordar en el 2008 cuando jugamos contra el América y eso es bueno para el departamento".

*Más sobre lo realizado por el Boyacá Chicó

"Por los costados tuvimos velocidad, me parece que Uribe tuvo la más clara de cabeza, y Chicó supo que cuando hizo el gol el empate le sirve. Chicó no se nos vino encima, se defendió bien y guardó el punto que le servía, entonces nosotros cuando encontramos el bloque defensivo de ellos indudablemente nos costó, pero con un módulo diferente".

*La versatilidad de su equipo

"Hay una idea de lo que hicimos hoy, hay otra con otros jugadores. Pero este es un equipo que no viene jugando normalmente junto, y cuando eso pasa la interacciones no van a ser exactas y a veces va a haber equivocaciones por movimientos, pero se trata de siempre buscar una idea y respetar el balón. No sabemos el momento ni las circunstancias de cuándo volvamos a jugar con ellos".

*El calendario de Millonarios

"El miércoles jugamos un partido decisivo para Equidad y para nosotros. Nosotros queriendo pelear el primer lugar y Equidad queriéndose meter en los ocho. Pero también tenemos que pensar que vamos a empezar los cuadrangulares el fin de semana".