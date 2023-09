Alberto Gamero, tras Medellín 1-1 Millonarios: “Nos enfrentamos un equipo muy bravo”

Millonarios logró un valioso empate 1-1 contra Medellín, este lunes, en el partido de la fecha 12 de la liga del fútbol colombiano 2023-II. Alberto Gamero quedó conforme con la presentación de sus dirigidos.

“Nos enfrentamos un equipo muy bravo, un muy buen equipo, pero lo que dijo Macalister Silva para esos equipos con buen volumen ofensivo hay que atacarlos, por momentos nos sometió a defendernos. Me gustó mucho el partido por eso, nos atacaron, nosotros también”, dijo de entrada el entrenador de los ‘embajadores’ en rueda de prensa.

Luego, Alberto Gamero explicó los cambios que hizo para comenzar el segundo tiempo, enviando tres jugadores a la cancha.

“Las dos cosas se unieron, las tarjetas amarillas en un partido intenso como nosotros lo habíamos visto o lo teníamos presupuestado, en una posición donde teníamos intención de jugar por dentro. Lo de Óscar Vanegas y Daniel Giraldo hablamos ese tema, hubo un clásico que nos quedamos con nueve hombres y nos costó. Era un partido de ida y vuelta y optamos por eso. Lo de Jorge Arias prácticamente era porque en un momento pensamos que podía ser marcador y no lateral y a veces también necesitábamos salir”, contó el DT de Millonarios.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero, técnico de Millonarios:

*Los tres que entraron para comenzar el segundo tiempo

“Los tres que entraron jugaron con Bucaramanga y jugaron bien, pero entraron bien y eso también hace ver que el grupo está consciente que el que tiene que entrar tiene que responder y así fue”.

Medellín vs Millonarios - Foto: Millonarios Oficial

*Hay rotación por la cantidad de partidos seguidos

“Ellos también rotaron, entonces en estas seguidillas de partidos estamos pretendiendo es que el grupo esta consciente que en cualquier momento van a jugar. El día viernes salió lesionado Andrés Llinás, Edgar Guerra, Jader Valencia, Fernando Uribe y el mismo Ómar Bertel que terminó con una dolencia. El partido es importante hoy, pero el jueves tenemos partido otra vez en Bogotá y luego otra vez acá el domingo. Si no rotamos la gente, no le damos responsabilidades a aquellos que no están jugando y se revienta el grupo”:

*La pelota quieta, en lo que sufrió Millonarios

“Nosotros lo trabajamos a diario, hoy sabíamos que íbamos a encontrar un equipo con buen volumen ofensivo, las trabajamos, muchas veces en las pelotas quietas son duelos aéreos y a veces se gana y otras no. También reconocemos que Medellín tiene eso, sin embargo, dejamos dos hombres en punta para que no se nos fueran todos. Son cosas que hay que corregir”.

*Huila, el próximo rival

“Huila es un partido clave para nosotros, ellos vienen evolucionando, alzando su nivel. La evolución con Diego Corredor es importante, es un juego de mucha paciencia, mucha tranquilidad. Necesitamos ganarlo para acomodarnos mejor en la tabla de posiciones”.

*Daniel Ruiz, clave

“Daniel es un jugador de mucha calidad y técnica, y el gol de hoy es de una persona así, tenía al frente a un arquerazo como José Chunga, era la única manera que entrara ese balón, con un globito, se ha acostumbrado a ser ese extremo ida y vuelta, eso le pido yo”.

*En Millonarios quieren más títulos

“Hay partidos que a lo mejor no merecíamos perder, pero estamos enfocados en que vamos a pelear este torneo, la copa, no estamos pensando en el torneo pasado. Así como se salió campeón y estuvimos contentos, no vamos a marcar una tristeza pensando en quedar eliminados. Es un grupo humilde, trabajador y que sabe para dónde va”.