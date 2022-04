Alberto Gamero tras perder 3-2 con América: “Tuvimos tres errores garrafales y nos cobraron”

Alberto Gamero habló de lo que fue la derrota 3-2 de Millonarios a manos del América, de Cali, este domingo, en el Pascual Guerrero.

“¿Por qué nos cuesta?, porque no metemos los goles, esa es la realidad, me parece que en el 0-0 teníamos la posesión del balón, América no nos llegaba claro. En el segundo tiempo con las medicaciones, jugamos 40 minutos en el campo de ellos, pero no las metemos, cuesta de pronto tirar un buen centro, hacer una mejor pared, un mejor control, hubo cosas diferentes hoy. Pero todo lo que se hizo era para empatar el partido. Llegamos, y no concretamos, no empatamos los partidos por eso, contra Medellín debimos empatar, pero no anotamos, esa es la desazón”, afirmó de entrada.

Además, Gamero mencionó que siempre hay cosas por mejorar, tanto cuando ganan, como cuando pierden.

“No nos cuesta, nosotros elaboramos, intentamos, no somos un equipo de peloteo. Nos vamos a equivocar, habrá momentos que no podremos, pero este equipo de acuerdo a lo que entrenamos, la mayor parte del partido lo hacemos y hay mucho por corregir. Cuando le ganamos a Junior dije que debíamos corregir, hoy también”.

Para finalizar, el técnico de Millonarios mencionó que en el partido con América “tuvimos tres errores garrafales y nos cobraron, pero en general en el partido los vi concentrado, creo que Montero me hizo dos saques largos, de resto fueron de inicio. Errores se cometen, hay partidos que cometemos más errores y no nos cobran, hoy nos cobraron por ventanilla”.