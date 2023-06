Alberto Gamero, tras ser campeón con Millonarios: "Es algo grande; seguiremos peleando por más"

Este sábado 24 de junio, se le cumplió el sueño a Alberto Gamero. Luego de haber trabajado tanto, tropezar, nunca bajar los brazos y siempre levantarse, consiguió el tan anhelado título de la Liga I-2023 del fútbol colombiano, venciendo en penaltis a Atlético Nacional. Sin duda una gesta que quedará para la historia de la institución 'embajadora' y en las memorias de los miles de hinchas del equipo. Por eso, el estratega no ocultó la alegría y así lo dejó ver en rueda de prensa, donde habló de todo.

Ya consiguió el título con Millonarios, ¿Qué sigue?

"Seguir compitiendo. Somos campeones y el lunes tenemos que viajar para un compromiso más. Se vienen muchas cosas. La celebración tiene que ser corta. Seguiremos compitiendo, cosechando triunfos y peleando por darle más alegrías a esta hinchada. Los muchachos que estuvieron se dieron cuenta de la grandeza del club que es. Así como me esforzaré, trabajaré y sacrificará para que esto se repita, ellos también lo harán. Lo de este día fue muy bonito y todos lo querrán repetir".

¿Alguna vez pensó en irse, cuando las cosas no se daban?

"Los directivos estaban contentos con lo que estaba haciendo y este proyecto se comenzó y no solo con el título es valeroso. Lo que se está haciendo es bueno. Si no hubiéramos ganado, tampoco era malo. Me siento feliz cuando llego a la sede y los jugadores están con la mente de entrenar, mejorar y darlo todo. Me pone feliz que les guste jugar como queremos y se siente cómodos. Creo que esta ayuda y respaldo de los directivos y jugadores se ve en un buen proyecto y proceso".

¿Qué significa quedar en la historia de Millonarios?

"Puedo darle las gracias a Jhon Mario Ramírez porque cuando llegué, hablaba mucho conmigo, me guiaba y todo. Sé que allá arriba está disfrutando esta estrella. Es sentirse uno feliz porque pude hacerlo como entrenador y como técnico. Este título es grande. A este grupo se le exigía y lo logramos, entonces sé que esto es grande y más por la manera como se vivió la concentración y toda esa llegada. Ni cuando jugaba, veía esto. Salgo con una satisfacción inmensa y grande".

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios. RAUL ARBOLEDA/AFP

¿Se hizo justicia con el título alcanzado?

"Le decía a los jugadores que hicimos 55 puntos en seis meses, entonces sabíamos que veníamos haciendo cosas buenas y que, como todos, cometíamos errores, pero intentábamos jugar bien en donde fuera. En la charla les dije que si el fútbol fuera justo y Colombia hiciera los torneos como en Europa ya seríamos campeones, pero íbamos paso a paso, con cuadrangulares y demás. Quiero dedicar el triunfo a todos los técnicos colombianos, hay muchos muy buenos".

¿Cuál fue la crítica que más le dolió en este camino?

"Me dolió una que decía que yo había lesionado a Daniel Cataño. Un niño pequeño que es hincha de Millonarios y le gusta Cataño, me dirá que lo lesioné y no fue cierto. Cuando jugamos contra La Equidad, queríamos ganar y pusimos todo el equipo. Soy una persona que acepto mis errores porque y no tengo problema, pero bueno eso ya quedó atrás, no paro bolas y le he dicho al jefe de prensa que los invite a los entrenamientos".

¿Un mensaje para Juan Pablo Vargas?

"Enviarle un mensaje a Juan Pablo Vargas, quien está en Costa Rica, y al profesor Luis Fernando Suárez, que en contra de su voluntad tuvo que llamarlo para que estuviera en la Selección, entonces que el entrenador esté tranquilo y el jugador se sienta feliz. 'Juanpa' te quiero mucho y saludos a la familia por lo hecho. Sabemos el dolor de no haber estado, pero también de su profesionalismo con su país y Dios quiera sean más años juntos".