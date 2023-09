Alberto Gamero, tras vencer 1-2 a Envigado por Liga: "Le ganamos a un buen equipo; jugamos bien"

Una vez culminado el compromiso entre Envigado y Millonarios, que dejó a los capitalinos victoriosos con un 1-2 a su favor, justamente el estratega ‘embajador’, Alberto Gamero, tomó la palabra en rueda de prensa y se mostró contento por lo realizado en cancha.

Enfatizando en lo injusto que era el ir abajo del marcador, el estratega samario afirmó que Millonarios no debía estar perdiendo, pero por fortuna al final pudo darle vuelta y llevarse los tres puntos: “Yo vi que el equipo estaba jugando bien, estaba llegando y nos descuidamos en el gol. Manejamos el partido frente a un equipo que nunca se rindió, que tuvo la vocación de ir a buscar el segundo gol cuando iba uno cero y el empate cuando iba perdiendo. Le ganamos a un buen equipo, pero también porque nosotros jugamos bien”.

“Los jugadores se buscan y tenemos mucho juego interior, lo que se le pide a los muchachos es que estén a una altura y línea diferente, que no ocupen el mismo lugar, a medida que pasen los partidos se van compenetrando más, por momentos creo que en el primer tiempo le dimos salida a los laterales. Tenemos que defender los diez completos porque el arquero no defiende, él tapa, pero este ha sido un modelo que han respaldado los jugadores”, complementó Alberto Gamero, referente al estilo de juego implantado en campo frente a Envigado.

*Otras declaraciones:

¿Afecta o no el haber aplazado el juego?

“Las cosas cuando son de fuerza mayor hay que saberlas recibir, la verdad es que para este juego pude haber cambiado el equipo porque tenía la planilla nueva, pero el siguiente juego será contra Alianza Petrolera y ellos juegan este mismo lunes. Tenemos un viaje más que ellos, eso es lo único, pero estamos a par, no creo que vamos a sacar excusas, no se pudo jugar inicialmente por la lluvia, hubo desgaste, pero estamos a la par”.

Leonardo Castro…

“A mí me parece que por eso es titular, el buen delantero no solo es el que mete goles, el semestre pasado fuimos de los equipos que más anotamos y él no fue el goleador. Cuando Leonardo llegó yo se lo dije, cuando no puede marcar entonces que nos ayude a anotar y marcar y eso es lo que él hace”.

“Los delanteros muchas veces pasan por ese momento, pero he querido arroparlo porque lo está haciendo bien, se recoge, arrastra marcas, pivotea, tiene pase gol, estoy contento con él”.