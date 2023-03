Alberto Gamero, tras victoria de Millonarios: "Me gustó la tranquilidad y la paciencia del equipo"

A Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, le "gustó mucho la paciencia" que tuvieron sus dirigidos en el partido contra Deportivo Pasto, rival al que superaron por 2-0 en el estadio El Campín, en juego aplazado de la primera jornada de la Liga I-2023. Los goles del 'embajador' fueron anotados por Israel Alba y Fernando Uribe.

El estratega samario analizó en rueda de prensa la presentación de su plantel contra un equipo 'volcánico', que le hizo un buen planteamiento en el escenario bogotano. Gamero alabó la tranquilidad con la que los suyos lograron buscaron espacios para abrir poco a poco el 'candado' que impusieron los dirigidos por Flabio Torres.

"Me gustó mucho la paciencia que tuvo el equipo, a veces devolvían los balones a los centrales y duraron jugando bastante en mitad de la cancha; porque había un Pasto con un bloque medio bajo y buscando las transiciones. Había dos cosas, darle circulación al balón y asegurarlo y buscando espacios que nos pudieran dar; y me di cuenta que el equipo no se desesperó. No vayamos a buscar el resultado con el pelotazo, al como sea, les dije: 'sigan con la mentalidad y la idea de que el balón hay que tenerlo, hay que circularlo' y vamos a encontrar espacios y lo encontramos en jugadas que elaboramos. Ganamos un partido contra un rival duro, Pasto es un rival fuerte que lo veníamos analizando. Me gustó la tranquilidad y la paciencia del equipo, a veces al hincha no le gusta cuando se regresa el balón a los centrales", dijo Gamero.

En medio de la charla con los medios de comunicación, Alberto Gamero habló de las fortalezas del rival y de cómo hicieron para contrarrestarlas para quedarse con los tres puntos.

"Esa era una de las tareas que teníamos, que el equipo (Pasto) jugaba con un mediocentro y dos interiores, le decía a Silva, Pereira y Giraldo, que cuando ese interior de ellos iba a buscar el mediocentro mío, iba a quedar un espacio. No solamente creo que fue la jugada del gol, también tuvimos tres o cuatro disparos desde fuera del área, pero sí era una de las fórmulas para llegar. Hubo posibilidades, La tranquilidad que me queda es que enfrentamos a un equipo fuerte defensivamente, pero le creamos opciones de gol también".

También se refirió a Fernando Uribe y su desempeño contra Pasto, de cómo ha afrontado el tema mental luego de recuperarse de lesiones. El artillero liquidó la cuenta contra los nariñenses en El Campín.

"Es un profesional, desde que llegó la primera vez y que estaba aquí, pienso que él tiene de pronto esa 'espinita' de no haber jugado, de no haber tenido minutos en el equipo anterior y llega aquí, se nos lesionó en un entrenamiento y no pudo comenzar el torneo. Ahí se da cuenta uno que es un jugador profesional y maduro, es uno de los primeros que llega y de los últimos que se va; Dios le está premiando muchas cosas a él, al profesionalismo de él; está teniendo su recompensa, el grupo lo quiere, las condiciones de él las conocemos. Él quería venir aquí para hacer goles", concluyó Gamero.

Millonarios con el resultado de este miércoles se ubicó en la quinta casilla del certamen nacional con 14 unidades, tras siete juegos.