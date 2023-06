Alberto Gamero: "Tres puntos importantes contra un gran equipo, pero esto aún no está definido"

Millonarios logró este miércoles tres puntos de oro en su visita al América de Cali y llegó a 7 unidades en el Grupo B. Los dirigidos por Alberto Gamero hicieron un partido inteligente y en los primeros minutos liquidaron el juego en el Pascual Guerrero.

Tras el duelo por la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga I-2023, el DT samario habló en rueda de prensa sobre el desempeño de su equipo y de las variantes que utilizó en el esquema de juego para vencer al conjunto de Alexandre Guimaraes.

"Prácticamente lo que no modificamos fue la defensa, los cuatro se comportaron bien, ellos tenían jugadores muy habilidosos, muy rápidos, por momentos los superaron, en otros ganaron los duelos, hicieron un buen partido", dijo de entrada Gamero.

A renglón seguido destacó las cualidades de los 'escarlatas' y también alabó la buena definición por parte de su plantel en las opciones que tuvo de cara al arco de Diego Novoa.

"América es un buen equipo y me parece que ganamos un partido bien jugado, tanto por ellos como nosotros. Nosotros definimos bien y creo que pudimos haber hecho otro goles en las transiciones. La palabra sufrir no, porque yo siempre le digo a ellos que planificamos el partido en la semana y cuando llegamos al estadio tenemos que tener tranquilidad; eran indicaciones, ellos saben que me van a tener en la raya, me gusta vivir el partido; les doy una ayuda a ellos", sostuvo el timonel de Millonarios.

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

*Las lesiones de David Macalister Silva y Leonardo Castro

"Lo de 'Maca' son dolencias normales de los partidos, yo hablé con él, le dije que de pronto podría estar en el banco, pero le dije que no quería arriesgarlo, que tuviera más entero para el día sábado. Lo de 'Leo', molestias; nosotros hemos jugado 31 partidos y ellos han jugado la mayoría, queremos que las dolencias no sean largas".

*El proceso de los canteros de Millonarios

"Pienso que ellos que a parte que han entendido que es estar en Millonarios, han puesto toda la voluntad, me parece que tenemos una camada de experiencia que ayuda mucho; a parte de que creen, los ayuda. Hay constante diálogo con ellos, todos trabajan para jugar".

*Está definido el grupo

"Estamos en un grupo duro, en un grupo bravo, hoy Medellín que perdió tiene posibilidades, no nos sentimos clasificados ni pensamos que lo viene es fácil. América siempre va a Bogotá a pelear, es un equipo bravo. Hay que recuperarnos. Nos llevamos tres puntos importantes ante un gran equipo, pero esto aún no está definido".