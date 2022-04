Alberto Gamero: “Un partido contra un rival muy duro, muy parejo y hay que reconocerlo”

Alberto Gamero se mostró satisfecho luego del triunfo 2-1 sobre Santa Fe, en el clásico capitalino de la fecha 17 de la liga de fútbol colombiano 2022-I.

Por eso, en rueda de prensa, el estratega del cuadro ‘embajador’ analizó lo que fue el compromiso en El Campín.

“Hoy jugamos un partido contra un rival muy duro, hay que reconocer lo que planteó el rival, lo que nosotros hicimos también. El partido antes de la expulsión fue uno y luego fue otro. En el primer tiempo fue una cancha húmeda, en el segundo tiempo ya muy mojada y con mucha agua. Nos comportamos bien, intentamos hacer nuestra posesión. Son tres puntos importantes. Fue un partido parejo, no fuimos superiores, solo que hicimos los goles”, afirmó de entrada Gamero.

Además, el entrenador de Millonarios habló de lo que le falta al equipo en el ‘todos contra todos’ y de la importancia de quedarse de primero o segundo en la tabla de posiciones.

“El jugador que no es titular y si juega tiene que responder. El partido contra Pereira me gustó el partido de los cuatro o cinco que jugaron. Hubo futbolistas que hicieron cosas interesantes y no vamos a meternos en la cabeza que tienen que jugar estos jugadores de hoy. Respondió Andrés Gómez, y para conocer eso hay que darles partidos de Liga y el de Copa. El primer lugar o ser cabeza de grupo se debe buscar con este equipo o los que entran”, agregó.

En otro tema, Alberto Gamero aprovechó para enviarle un saludo a Gabriel Camargo, a quien conoce de su paso como DT del Tolima y quien ha tenido quebrantos de salud.

“No lo había hecho y quería mandarle un saludo especial a don Gabriel Camargo Salamanca, que Dios y la Virgen lo acompañen, que se mejore y lo tengamos acá nuevamente sano y salvo”, aseveró el técnico.