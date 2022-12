Alberto Gamero va por Santa Fe: “Los clásicos no son para jugar bonito, sino para ganarlos”

El técnico del cuadro ‘embajador’ se mostró consciente que su equipo hasta el momento no ha logrado los resultados que esperaba conseguir, por lo que el duelo de este próximo martes será crucial para encaminar el camino.

Millonarios sabe del reto que tendrá en frente durante el primer clásico capitalino oficial del año. Una victoria contra Santa Fe se volvió una obligación en el conjunto azul, luego de un irregular arranque en la liga colombiana.

“Para nadie es un secreto que en puntos estamos bajitos, pero cada día hemos mejorado y yo veo a este grupo a medida que pasa el tiempo, más fuerte. El partido contra Santa Fe nos va a dar esa pauta de ver lo que realmente queremos. Todavía hay camino por recorrer y vamos a luchar por entrar dentro de los cuatro primeros”, aseguró este viernes en rueda de prensa Alberto Gamero.

“Santa Fe es un rival que viene haciendo las cosas bien desde el año pasado. Pero yo veo a un Millonarios ambicioso. Hemos perdido partidos por desconcentraciones nuestras, no por las virtudes del rival. El grupo quiere corregir esas cosas y sacar esto adelante”, complementó.

De hecho, Gamero es consciente que el clásico será una gran oportunidad para que por fin empiece a cosechar las victorias que prometió y necesita desde su llegada al banquillo ‘embajador’.

“Una de las cosas que les he dicho a los jugadores durante esta semana es que los clásicos no son para jugar bonito, sino para ganarlos. Uno no puede dar pelota por perdida, no hay cansancio. Eso lo vivimos nosotros y ojalá ellos puedan vivirlo también”, aseveró.

Finalmente, en cuanto a la conformación de la plantilla afirmó que todavía están a la espera de la evolución médica de Macalister Silva, a quien aguardarán hasta el domingo para saber si podrán o no utilizarlo en el encuentro.

Mientras que, consultado sobre los extranjeros que podrá en cancha (cabe recordar que puede ser un máximo de tres), “el único fijo es Juan Vargas. De los otros tres (Wuilker Faríñez, Diego Godoy y José Ortiz) tendré que elegir a dos. Eso sí, saldré con lo mejor que tengo, estén tranquilos por eso”.