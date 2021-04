Alberto Gamero: "Vamos a luchar hasta la última gota de sudor, para darle alegrías a la hinchada"

Millonarios ganó 3-1 en el última fecha del fútbol colombiano frente al Cali , en condición de local. Alberto Gamero , técnico de los bogotanos habló al finalizar el partido y le mandó un mensaje a la hinchada.

Primero, hizo un balance del partido donde aseguró que "el primer tiempo no le gustó", pero las modificaciones realizadas en la segunda parte "le dieron más alegría al equipo".

"Hay muchas cosas por mejorar. Ganar no significa que todo está bien, corregimos en la segunda etapa y por eso ganamos el partido. Al final fue un buen triunfo", dijo el entrenador de Millonarios.

El samario no se olvidó de todos los aficionados azules y les mandó un caluroso mensaje: "Muchas gracias a la hinchada por todo el acompañamiento. Vamos a luchar hasta la última gota de sudor para tratar de darles la alegría que se merecen".

Habló también de su nuevo debutante, Ricardo Rosales: "Estuvo muy bien. No es fácil debutar contra el Cali a pesar que el equipo estaba clasificado. No vi problemas por ese sector, tuvo el centro para gol, tiene buena condición técnica y me lo demostró en ese centro".

Los 'embajadores' terminaron como cabezas de serie y esperarán el sorteo del próximo lunes, donde conocerán su rival de los playoffs finales.

"Hicimos lo que teníamos que hacer, porque Millonarios siempre tiene que estar entre los ocho. Ahora tenemos que trazarnos los objetivos, nos quedan seis partidos duros", concluyó.