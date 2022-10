Alberto Gamero y el balance después de caer con Tolima: "Llegamos, llegamos y no la metemos"

En la jornada 19 de la liga colombiana, Millonarios perdió 1-0 en su visita al Deportes Tolima y aumentó su crisis de resultados actual. Los 'azules' ya acumulan seis partidos sin ganar, sin embargo, les restan dos juegos por disputar para obtener la clasificación a los cuadrangulares finales.

En rueda de prensa, el técnico Alberto Gamero , analizó lo que fue el encuentro contra el conjunto 'pijao', que se disputó en el estadio Manuel Murillo Toro.

Publicidad

Acá las declaraciones de Alberto Gamero, técnico de Millonarios:

¿Hay agotamiento mental de los jugadores de Millonarios?

"Estamos sufriendo, para nadie es un secreto. Nos hemos dado cuenta de eso y tratamos en cada partido de mejorar. A pesar de que fue un partido no muy vistoso para ninguno de los dos clubes; por momentos Tolima lo intentaba, por momentos nosotros también lo intentamos. Tuvimos unas llegadas esporádicas y no pudimos concretar. En el momento que menos pensamos, en una pelota quieta, que sabíamos que teníamos que ser fuertes, nos descuidamos en un tiro de esquina. Esta es la monotonía de los últimos partidos de Millonarios. Llegamos, llegamos y no la metemos".

¿El equipo se encuentra mal a nivel emocional?

"Yo no estoy triste, no lo estoy. Tenemos dos partidos para clasificar, dependemos de nosotros mismos y vamos hasta el último partido. Hoy no fuimos superados por Tolima, la semana pasada no fuimos superados por Pereira. Entonces, yo digo que el problema no es futbolístico. Hoy lo que se vio en la cancha no era para perder el juego. Ellos corren, luchan. Intentamos jugar bien, no es un aspecto futbolístico".

*Sobre el trabajo mental en Millonarios

"Nosotros tenemos un psicólogo, el doctor Edwin habla constantemente con los jugadores. Nos dan charlas sobre muchos jugadores que han pasado por estos momentos. Nosotros lo hacemos, lo miramos y nos motivamos. Yo estaría preocupado cuando veo que la cosa no anda. Las dos fases del juego las hacemos bien, defensa y ataque, pero siempre nos falta un pedacito, un poquito".

Publicidad

*Sobre los cambios en ataque

"En el primer tiempo fue un partido bien manejado. Hicimos la rotación en ataque porque jugamos hace tres días y me parece que Valencia y Quiñones lo hicieron bien, a pesar de que no tuvieron opciones clara".

Para Millonarios en las últimas jornadas han abundado las críticas por los malos resultados que se han presentado y que tienen ahora en suspenso la clasificación en el grupo de los ocho mejores.

Publicidad

Además de eso, en las redes sociales los aficionados se han manifestado por el rendimiento del equipo que dirige el profesor Gamero y que durante un gran tramo del campeonato fue protagonista, ocupó los primeros lugares y fue centro de atención por su rendimiento.