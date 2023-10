Alberto Gamero y el importante anuncio para visitar al América, de Lucas González

Millonarios empató 1-1 contra Boyacá Chicó por la fecha 19 de la liga del fútbol colombiano 2023-II, algo que aún no lo deja clasificado a los cuadrangulares finales del campeonato. Alberto Gamero habló en rueda de prensa y se refirió a lo que se le viene al conjunto ‘embajador’ en los próximos días, con un calendario pesado con varios partidos.

Ahí fue cuando el estratega de los azules adelantó una noticia sobre lo que será el encuentro contra América, programado para el lunes 30 de octubre, en el Pascual Guerrero.

“Afortunadamente para nosotros, no voy a decir que desafortunadamente, tenemos estos dos partidos de la Copa, pero es un equipo bravo el Cúcuta. Vamos a mirar y pase lo que pase tendremos que llevar un grupo muy alterno allá a Cali, tenemos que variar, no vamos a buscar jugadores que vienen consecutivamente, cuando tenemos la posibilidad que jueguen otros. Para el lunes habrá una nómina alterna contra América”, aseguró Alberto Gamero

Acá más declaraciones de Alberto Gamero tras Millonarios 1-1 Boyacá Chicó:

*Análisis del partido contra Boyacá Chicó

“Yo creo que hoy queríamos ganar, me parece que hicimos un primer tiempo para hacerlo, ahí es donde está el gran problema de nosotros, no sé si es anímicamente o físicamente. Lo mismo pasó en el partido pasado y a veces entramos en una confusión grande con la pelota que fue lo que nos pasó en el segundo tiempo”.

*Elogios al rival

“Boyacá Chicó jugó bastante bien en el segundo tiempo, nos quitó el balón y lo administró bien y tuvimos inseguridad con la pelota, errábamos pases. Pero también vi que si bien no éramos fuertes llegando, tampoco éramos un equipo que nos llegaran”.

*A mejorar para lo que viene

“Vamos a ver si con esto nos alcanza o no, pero nos quedan dos partidos, fue importante el punto, pero me quedo con el primer tiempo. No fuimos claros atacando. Un segundo muy horrible, muy malo, pero así son los partidos”.

*Se viene unos días fuertes en Millonarios

“Indudablemente queríamos clasificar hoy directamente. Mañana hay un partido duro donde nos puede clasificar directamente pero tenemos jueves, viernes, sábado y domingo, vamos a hablar con el grupo, haremos unos exámenes a ver cómo están ellos. Lo que nos queda es lunes, jueves, domingo otra vez con Cúcuta, y luego con Equidad. Creo que hay unos equipos que juegan hoy y vuelven hasta el 8 de noviembre”.

*¿Le preocupa el rendimiento del equipo?

“No, eso no tiene porque preocuparme, ya nos cogió una a mitad de año, comenzamos mal y estamos ad portas de una clasificación. Cuando comenzamos la Liga 2023-II hubo una curva descendiente dura, pero hoy no. Nosotros vamos a jugar casi 70 partidos en el año y eso es bastante”.