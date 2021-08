Alberto Gamero y el tema de los refuerzos para Millonarios: “No es traer por traer”

Millonarios viene de ser finalista, comenzó con todo esta liga colombiana 2021-II y Alberto Gamero sabe que su equipo está respondiendo bien, pero no ‘cierra la puerta’ a que lleguen refuerzos.

“Estamos buscando un defensor central, tenemos a Llinás, Vargas y Murillo, porque hay una posibilidad con Bréiner Paz para que vaya a un equipo. Buscar un central, no tiene que ser extranjero, ya estamos en tres fechas, es difícil encontrar uno que se adecue a altura y más, no es traer por traer. Estamos buscando, si hay la posibilidad de que tengamos otro jugador. lo vamos a hacer, la junta directiva nos puso la posibilidad de estar abiertos, pero traer por traer no lo voy a hacer”, afirmó de entrada en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Además, Gamero se refirió a Jorman Campuzano, jugador de Boca Juniors, quien sonó para llegar a Millonarios.

“No es que no haya posibilidades (por Jorman), están cerradas por aquel lado, había interés, pero el mercado internacional es complicado, por los costos, pero se tuvo en cuenta y si se da la posibilidad, bienvenido”, aseveró.

Por último, el estratega de Millonarios se refirió a uno de sus mejores ‘refuerzos’ para la temporada actual, y es el regreso de Andrés Felipe Román.

“Yo veo a Román bien, lo veo alegre y consciente de lo que está haciendo, siempre tiene preguntas y eso me encanta, tiene esa facilidad de preguntar, de estar pendiente a lo que se está haciendo. Con el momento que está viviendo, yo estoy hasta más feliz que él, yo estuve en ese momento cuando llegó de Argentina con ese desgano. Ya olvidado todo, y meterse en lo que es Millonarios, que sea importante y el día de mañana tenga la oportunidad de irse. Nunca lo supimos, nunca nos llegaron los reportes médicos de Boca”, finalizó.