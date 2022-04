Alberto Gamero y la Selección Colombia: "Uno no puede desesperarse a buscar un puesto que no tiene"

En la presente semana nuevamente se agitó el tema de la Selección Colombia , que no clasificó al Mundial Qatar 2022, por la confirmación de parte de la FCF de la salida del entrenador Reinaldo Rueda. Y hace un par de horas, en una rueda de prensa de Millonarios , a Alberto Gamero se le indagó sobre ese particular.

“Todo se lo dejo a Dios. Uno no puede desesperarse a buscar un puesto que no tengo. Me dolió lo de Reinaldo y no va a dejar de ser lo grande que es", dijo inicialmente el actual timonel de los 'embajadores', mostrando un grado de solidaridad con el experimentado adiestrador vallecaucano.

Gamero también dejó ver en sus palabras ilusiones personales, como profesional que es. "Lo que uno tiene que hacer a diario es prepararse y trabajar. Sería mentira decir que no me seduce”, agregó el samario.

En ese sentido hay que decir que más allá de los comentarios de la prensa; Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, aseguró que los directivos van a empezar a trabajar para la búsqueda del nuevo DT para el seleccionado de nuestro país y que esto no iba a ser de la noche a la mañana.

En el caso de Alberto Gamero viene haciendo un trabajo importante con Millonarios, con el que ha sido subcampeón y ahora cumple con una campaña que lo tiene clasificado a la fase de finales de la Liga I 2022 del fútbol colombiano, además de contar con una amplia trayectoria en clubes de nuestro país.

Balance final de Reinaldo Rueda en partidos oficiales con la Selección Colombia

Partidos disputados, entre Eliminatorias y Copa América: 21