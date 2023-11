Alberto Gamero y su jugada 'maestra' para neutralizar a Medellín, en el 1-0 por Liga

Tras la victoria por 1-0 frente a Medellín por la Liga II-2023, Alberto Gamero se refirió en rueda de prensa y analizó lo que fue la actuación de Millonarios en El Campín. Además de eso, el entrenador samario se mostró contento por el cómo el equipo se levantó de la final perdida hace pocos días en Copa.

Enfatizando en lo difícil que fue descifrar el esquema con el que el cuadro ‘poderoso’ jugaría, el estratega ‘albiazul’ detalló las claves para permear a un difícil Medellín y quedarse con la primera posición del grupo B, en los cuadrangulares finales.

“A veces las cosas salen cuando uno las piensa. Habíamos planificado el partido con Diego Moreno, pero también había la posibilidad de que Medellín jugara con dos nueve porque nos acordamos que ellos nos hicieron daño aquí en oportunidades anteriores y esa era una de las posibilidades, pero para esa estructura que ellos nos montaron teníamos el jugador ideal y era Stiven Vega; ahí la clave”, indicó inicialmente Alberto Gamero en rueda de prensa.

Sumado a eso, el entrenador de Millonarios ‘sacó’ pecho por el triunfo, teniendo en cuenta que el equipo antioqueño era uno de los llamados a vencer: “Me parece que los controlamos bien y cuando teníamos la pelota íbamos a tener la posesión, neutralizamos y le ganamos a un muy buen equipo, bien armado, creo que hacen mucho tiempo no perdía, no son de esos partidos, cuando se gana 1-0 uno dice que uno termina apretado, pero apretado defendiéndonos bien”.

Jugadores de Millonarios FC, festejando triunfo sobre Medellín. Foto: Twitter de @MillosFCoficial.

*Otras declaraciones:

El grupo B…

“El grupo todavía queda muy abierto, primero tenemos que ir a Medellín a jugar otra vez contra ellos, pero tengo que felicitar a mis jugadores por el esfuerzo que hicieron después de jugar una final de Copa. También debo felicitar a Medellín porque fue un digno rival”.

El estilo de juego…

“Muchas veces vemos el fútbol europeo y se ve que hay un equipo que se para en bloque bajo y el rival circula el balón lento, nosotros veníamos de jugar una final y la intención era desgastarnos menos posible. Hicimos presión alta y obligamos a Medellín a que jugaran largo, pero la idea era estar tranquilos y compactos. A veces confundimos el aspecto de que si Millonarios se para un bloque medio no es agresivo y ahí no necesitábamos agresividad, el temor que tenía yo era la parte física”.

Edgar Guerra…

“La afición está sincronizada con nosotros. Yo tenía el temor que al jugador me lo fueran a chiflar por el penalti errado contra Nacional, pero él con voz de aliento y es que cobrar un penal en una final con un estadio lleno, no es fácil. Es un jugador que intentaremos no dejarlo caer”.