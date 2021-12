Alberto Gamero y un año en el que pasó en blanco con Millonarios: la Copa Libertadores, su premio

Existe un leyenda que afirma que quienes estén unidos por un hilo rojo (en este caso será azul, por obvias razones), están destinados a convertirse en almas gemelas, y vivirán y escribirán una maravillosa historia, no importa cuánto tiempo pase o las circunstancias. En esta ocasión, une a Alberto Gamero con Millonarios.

Luego de muchos años, exactamente desde 1991, cuando el samario emprendió vuelo rumbo a Envigado, diciendo 'adiós' al 'embajador', con quien fue campeón de la estrella 13, como jugador; regresó ahora en una faceta muy diferente, la de director técnico, tras haber dirigido a Fair Play, Bogotá, Boyacá Chicó, Águilas Doradas, Junior y Tolima.

El 3 de diciembre de 2019, fue anunciado como entrenador del azul capitalino. Y es que al que sabe esperar, todo le llega. Desde el primer día, dejó claro que su meta era conseguir el anhelado título y, para ello, trabajó desde el inicio, armando una nómina, con muchos juveniles, que vivían su primera experiencia profesional, pero competitiva.

Su inicio no fue el mejor. Los resultados no lo acompañaron y hasta, en un momento, se puso en duda su continuidad, pero lo respaldaron, continuó con su proyecto, todo empezó a fluir y, en el primer semestre del 2021, no solo clasificó a los 'playoffs', sino que además se instaló en la gran final.

No obstante, el resultado no fue el esperado. Deportes Tolima lo superó y dio el batacazo en El Campín, arrebatándole la dicha de gritar 'campeón'. Pero no se rindió, siguió al frente del barco y lo volvió a hacer, firmando un espectacular 'todos contra todos', en la Liga colombiana II-2021.

Nuevamente, estuvo en instancias definitivas y la ilusión renació. Pero cedió puntos increíbles en cuadrangulares que le costaron bastante caro, hasta el punto de que, en la última fecha, llegó dependiendo de su verdugo, justamente y, como por casualidades de la vida, otra vez el 'pijao'.

Los resultados no se le dieron y Millonarios puso este jueves punto final a un año, sin títulos. Un triunfo 2-1 sobre América de Cali, en la cancha de El Campín, significó la despedida de su afición, que se marchó triste del escenario deportivo.

Eso sí, con un premio que fue hacerse con un cupo a la Copa Libertadores, a la que no iba desde el 2018, cuando quedó eliminado en fase de grupos. Esta clasificación también le representará un buen ingreso económico.

¿Recuerdan el famoso hilo 'azul', del que se habló al inicio? Como se habrán dado cuenta, ha tenido varios nudos, ires y venires, se distanciaron, han celebrado, reído, llorado, decepcionado, pero nunca se ha roto. ¿Por qué? Alberto Gamero y Millonarios son almas gemelas y están destinados a escribir una historia de gloria.

El 2021 tampoco fue y se deberá aguardar al 2022; sin embargo, ambas partes tienen como objetivo tomarse revancha en la siguiente temporada, ya que han estado tan cerca, pero tan lejos. Por eso, de seguro, solo ultimarán detalles, pensando en alcanzar sus metas próximamente.